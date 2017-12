Michelle Pfeiffer žila na marlborkách a kole. Dnes už je spokojnejšia

Do kín prichádza komédia Mafiánovci, kde hrá jednu z hlavných úloh. Vychutnajte si ju.

13. nov 2013 o 18:00 Alena Štifilová

Roberta De Nira vždy obdivovala a snívala o tom, že si s ním raz zahrá. Trvalo tridsať rokov, kým sa jej to splnilo.

„Na naše prvé stretnutie sa Bob ani nepamätá. Bolo to na kastingu do filmu Zúriaci býk. Rolu som, samozrejme, nezískala,“ spomína Michelle Pfeiffer na rok 1980. Kým De Niro bol už známym hercom, ona len začínala.

Neskôr sa stretli v snímkach Hviezdny prach (2007) a Silvestrovská noc (2011), nemali však ani jednu spoločnú scénu. O to sa postaral až režisér Luc Besson s komédiou Mafiánovci. Pfeiffer a De Niro v nej stvárnili manželský pár s dvoma dospievajúcimi deťmi.

Starnúci mafián Giovanni Manzoni začne spolupracovať s CIA a dostane sa do programu na ochranu svedkov. Celá rodina získa novú identitu, ale ani jeden člen si nevie zvyknúť na život obyčajných ľudí.

Aj v skutočnom živote je Michelle Pfeiffer dlhoročnou manželkou a matkou dvoch dospievajúcich detí. Dvadsaťročnú Claudiu Rose si adoptovala ako bábätko v roku 1993, pár mesiacov predtým, než stretla svojho súčasného manžela, televízneho producenta a scenáristu Davida E. Kelleyho. O rok neskôr sa im narodil syn John Henry.

Obe deti študujú na vysokej škole, mladší John nastúpil tento rok do prvého ročníka a Pfeiffer riešila syndróm prázdneho hniezda.

„Samozrejme, poriadne som si poplakala. Je to akoby vám niekto odtrhol končatinu. Človek sa však rýchlo prispôsobí novej situácii. Syn odišiel pred troma týždňami a to najhoršie už mám za sebou,“ povedala v jednom z októbrových rozhovorov.

Odvtedy má podľa vlastných slov väčšiu slobodu pri výbere filmových úloh, nemusí myslieť na to, že bude dlho preč z domu.

HD kvalita je strašiakom

Počas svojej tridsaťročnej kariéry bola trikrát nominovaná na Oscara – Nebezpečné známosti 1988, Báječní Bakerovi chlapci 1989, Pole lásky 1992. Za snímku Nebezpečné známosti získala cenu BAFTA.

Keď sa premietajú jej filmy, z miestnosti vždy odíde. Ani jej deti ich nepozerajú – nie však preto, že by im to zakazovala, nemajú záujem. Keď im nedávno pustila film Manželstvo s mafiou, po dvadsiatich minútach sa začali nudiť, tak radšej prepla na iný kanál.

„A teraz ešte aj to HD,“ rozčuľuje sa. „Kto sa chce na seba pozerať v HD kvalite? Ja určite nie. Ani na nikoho iného,“ hovorí herečka, ktorú i napriek veku ešte stále v Hollywoode považujú za jednu z najkrajších.

So starnutím sa elegantne vyrovnala. „V určitom bode sa to zlomí a prestane vás to trápiť. Zrazu vyzeráte dobre ‚na svoj vek‘, už sa nemusíte tváriť, že ste mladá. Ja som sa dostala cez tento bod, mám päťdesiatpäť, čo je dosť blízko ku šesťdesiatke a na svoj vek vyzerám dobre,“ smeje sa.

Pomohlo jej aj vlaňajšie nakrúcanie romantickej komédie Ľudia ako my. Stvárnila v nej matku dvadsaťročného mladíka, ktorá urobila v mladosti prešľap a osud jej ho po smrti manžela pripomenul. Rezignuje, a prejaví sa to na jej spustnutom vzhľade.

„Nie je jednoduché pozerať sa na seba, keď vyzeráte hrozne zle. Keď vstanete z postele, máte špinavé vlasy a opuchnutú tvár bez mejkapu. Taká bola Lillian. Chcela som do toho ísť, cítila som, že to bude pre mňa oslobodzujúce. A naozaj bolo,“ opisuje Pfeiffer.



Manželský pár v Mafiánovcoch. FOTO: outnow.ch

Vegánka

V mladosti sa nikdy nepovažovala za krásnu, mala pocit, že vyzerá ako kačka. Dnes tvrdí, že čím je staršia, tým sa jej ľudia okolo zdajú krajší. Obzvlášť to platí pre mladých ľudí.

„To, čo teraz vidím, keď sa na nich pozriem, je nádej a nevinnosť. Každý je nádherný. Keď ste mladý, nie ste schopný vidieť seba, dokonca ani iných ľudí, týmto spôsobom,“ vysvetľuje a dodáva, že vo svojich päťdesiatich piatich rokoch sa cíti lepšie ako za mlada.

Prestala jesť mäso a mliečne výrobky, po dvoch mesiacoch jej klesol cholesterol, zato sebavedomie sa jej výrazne zvýšilo. Ľudia tvrdia, že omladla a opeknela.

Päťkrát do týždňa cvičí, behá a posilňuje, rozmýšľa, že by mala začať meditovať. „Myslím, že by mi to pomohlo, pretože jediné, čo ma trápi, je spánok. Zle spím.“

Na zmenu životného štýlu ju motivoval dokument CNN o tom, ako predísť srdcovým chorobám a fakt, že jej otec umrel na rakovinu a matka je v pokročilom štádiu demencie.

Videla blízkych priateľov, ako bojujú s rakovinou, rodičov, ako trpia, a začala sa zamýšľať nad dĺžkou a kvalitou života.

„Keď som mala dvadsať, vyfajčila som denne dve škatuľky cigariet. Žila som len na Marlboro Lights a kokakole. Nikdy som necvičila. Teraz mi záleží na tom, čo zjem,“ priznáva.

„Ak je čo i len minimálna šanca predísť chronickým a smrteľným chorobám tým, že zmeníme svoj jedálny lístok, prečo to neskúsiť?“ hovorí.