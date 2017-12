Filmové premiéry v našich kinách

Šesť z ôsmich premiérových filmov aktuálneho týždňa sú autorské snímky, kde režisér je zároveň i tvorcom scenára.

14. nov 2013 o 0:00 Miloš Ščepka

Byzantium

Veľká Británia-USA-Írsko 2012. 118 minút. Účinkujú: Saoirse Ronan, Gemma Arterton, Sam Riley, Jonny Lee Miller, Daniel Mays a ďalší

Vlani mala na festivale v Toronte premiéru nízkorozpočtová upírska dráma írskeho majstra Neila Jordana, držiteľa Oscara za scenár k vlastnému filmu Hra na plač. Matka a dcéra (Gemma Arterton, Saoirse Ronan), ktoré hľadajú útočisko v upadajúcom britskom letovisku, v ošumelom hoteli Byzantium, skrývajú krvavé tajomstvo. Keď v mestečku začnú zomierať ľudia, pravda musí vyjsť najavo, hoci následky môžu byť ďalekosiahle.

video //www.youtube.com/embed/MEAGYNhAlSQ

Crazy Joe

Redemption / Hummingbird. USA-Veľká Británia 2013. 100 minút. Scenár a réžia: Steven Knight. Účinkujú: Jason Statham, Agata Buzek, Vicky McClure, Benedict Wong, Christian Brassington a ďalší

Trendom tunajších distributérov je premenovávať anglické tituly uvádzaných filmov na iné, ale tiež anglické tituly. Tak sa z akčného thrilleru Stevena Knighta (scenárista snímok Dirty Pretty Things, Amazing Grace a Eastern Promises) s názvom Hummingbird (Kolibrík) v našich kinách stal írečitý Crazy Joe. Bez ohľadu na to, že titulná postava sa v origináli volá Joey. Jason Statham hrá bývalého člena elitnej zásahovej jednotky, ktorý hľadá útočisko v špine Londýna a baží po pomste.

video //www.youtube.com/embed/82XwtyTU_1k

Domov

Дом. Rusko 2011. 109 minút. Scenár a réžia: Oleg Pogodin. Účinkujú: Sergej Garmaš, Bogdan Stupka, Jekaterina Rednikovová, Vladimir Jepifancev, Angela Kolcovová, Larisa Malevannaja a ďalší

Ruský tvorca reklám a videoklipov Oleg Pogodin vlani na karlovarskom festivale zaujal metaforickou rodinnou kriminálnou drámou podľa vlastného scenára. V dome uprostred nekonečnej stepi sa po rokoch stretá rodina. Perie sa špinavá bielizeň, na povrch vychádzajú temné rodinné tajomstvá a najstaršieho syna Viktora hľadajú tajomní zabijaci v čiernom. Sergej Garmaš za hlavnú postavu a Larisa Malevannaja za vedľajšiu rolu získali ruské národné filmové ceny Nika.

video //www.youtube.com/embed/8fdwUD_U8Zw

Dozvuky

Pokłosie. Poľsko-Rusko-Holandsko-Slovensko 2012. 104 minút. Scenár a réžia: Wladyslaw Pasikowski. Účinkujú: Maciej Stuhr, Ireneusz Czop, Zbigniew Zamachowski, Danuta Szaflarska, Zuzana Fialová a ďalší

V poľsko-rusko-holandsko-slovenskej koprodukcii a so slovenskou herečkou Zuzanou Fialovou nakrútil scenárista a režisér Wladyslaw Pasikowski drámu zo súčasnosti, v ktorej sa účtuje aj s minulosťou. Alebo, slovami autora: „Tichá a pokojná poľská dedina, ktorá je modelovým príkladom krásy a idylickosti, ukrýva pod povrchom najstrašnejšie a najtemnejšie tajomstvo – hromadnú vraždu spáchanú na židovských susedoch počas druhej svetovej vojny. Film sa pokúša o nej rozprávať prostredníctvom obyčajných ľudí, nezávisle na politike, prostredníctvom ich elementárnej poctivosti a čestnosti, ale i podlosti a klamstva. Vždy máme možnosť výberu. Rozhodnutie je iba na nás.“

video //www.youtube.com/embed/w8uh9ZWimbw

Kameňák 4

Česká republika 2013. 88 minút. Scenár: Marcel Bystroň. Réžia: Ján Novák. Účinkujú: Václav Vydra, Dana Morávková, Martin Dejdar, Josef Laufer, Jan Skopeček, Lubomír Lipský, Václav Glazar, Hana Čížková, Jiří Pomeje a ďalší.

Český divadelný herec a režisér slovenského pôvodu Ján Novák sa ujal práce na štvrtom pásme anekdot, prepojených časom, miestom a postavami, ktoré preslávil najnadanejší kazič diváckeho vkusu Zdeněk Troška. Po desiatich rokoch pokoja sa k nám opäť vracia bláznivý český Kameňákov s jeho postihnutým obyvateľstvom a blahodarným prameňom modrej minerálky. Policajt Pepan (Václav Vydra) sa stal starostom a čo je horšie, ako slamený vdovec sa musí starať aj o celú domácnosť. Nechýbajú „esá“ zemitej českej zábavy.

video //www.youtube.com/embed/KjGyTY1sxIQ

Krídla Vianoc

Česká republika 2013. 110 minút. Scenár a réžia: Karin Babinská. Účinkujú: Richard Krajčo, Vica Kerekes, David Novotný, Jakub Prachař, Vanda Hybnerová, Lenka Vlasáková, Viktor Preiss, Vilma Cibulková a ďalší

Autorka úspešného dievčenského filmu o dospievaní Pusinky Karin Babinská nakrútila vianočnú komediálnu drámu z nákupného centra s Richardom Krajčom a Vicou Kerekesovou v hlavných úlohách. Cieľom je rozplakať diváčky, bažiace po skutočných vianočných citoch a hodnotách. Renomovaný český kritik František Fuka svieže dielko zhodnotil jednou vetou: „Tento film se zapíše do análů jako první snímek, ve kterém Vica Kerekes neukáže nahá prsa, což je dost odvážné kariérní riziko.“

video //www.youtube.com/embed/lc_CCtJXrvc

To je koniec!

This Is the End. USA 2013. 107 minút. Scenár a réžia: Seth Rogen, Evan Goldberg. Účinkujú: James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen, Jay Baruchel, Michael Cera, Jason Segel, Paul Rudd, Emma Watson a ďalší

Kanadský komik Seth Rogen a jeho spolupracovník scenárista Evan Goldberg debutujú ako režiséri celovečernej hranej komédie o šestici priateľov (James Franco, Seth Rogen, Jay Baruchel, Jonah Hill, Craig Robinson a Danny McBride hrajú sami seba), ktorí po sérii nevysvetliteľných katastrof uviaznu v luxusnej vile a musia bojovať o život. Bláznivá fantastická komédia si získala uznanie kritikov aj spokojnosť publika. České kiná ju uvádzajú pod názvom Apokalypsa v Hollywoodu.

video //www.youtube.com/embed/Yma-g4gTwlE

Veľká nádhera

La Grande bellezza / The Great Beauty. Taliansko 2013. 141 minút. Réžia: Paolo Sorrentino. Účinkujú: Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Carlo Verdone, Carlo Buccirosso, Isabella Ferrari a ďalší

Jeden z najvýraznejších talentov súčasnej talianskej kinematografie Paolo Sorrentino (Tu to musí byť) nadväzuje na bohaté tradície, budované Michelangelom Antonionim a Federicom Fellinim. Epizódy zo života starnúceho spisovateľa a publicistu Jepa Gambardellu (Toni Servillo) mapujú atraktívny, trblietavý, no citovo aj intelektuálne vyprázdnený svet rímskej smotánky, žijúcej v povrchnosti, pretvárke a zaslepenosti.. Po úspešnej premiére na festivale v Cannes snímka získala viacero ocenení, z ktorých najčerstvejším je Európska filmová cena za strih.