Nové knihy

Franck Thilliez: Syndróm E, Rudolf Sloboda: Krev, Július Satinský: Listy Oľge, Lisa Renee Jonesová: Keby som bola tebou.

17. nov 2013 o 15:45 Alexander Balogh, ba

Franck Thilliez: Syndróm E

Artforum

Vydavateľstvo Artforum zabrúsilo do trilerových vôd a Francúz Franck Thilliez sa Syndrómom E určite zaradí k obľúbeným autorom slovenských vyznávačov tohto žánru. Thilliezovi hrdinovia - poručíčka Lucie a komisár Sharko doteraz v predošlých knihách pátrali osve, v deviatom románe sa konečne stretnú. A stretnú sa aj ich dva hrôzostrašné prípady, ktoré vyšetrujú. Tým spojivom je záhadný syndróm E, ktorý oboch policajtov zavedie napríklad aj do rovnako záhadného laboratória neuromarketingu.

Rudolf Sloboda: Krev

Větrné mlýny

Šiestym autorom zázračnej edície Česi, čítajte brnianskeho vydavateľstva Větrné mlýny, vydávajúcej slovenských spisovateľov v češtine, sa stal Rudo Sloboda. Jeho román Krv z roku 1991 na pozadí spomienok z predchádzajúcich rokov zobrazuje udalosti, ktoré viedli k zvratu v novembri 1989. Román, tak ako všetky autorove diela, je postavený na jeho vlastných skúsenostiach. Na neľahkú úlohu prekladateľov Slobodovho rozprávania sa podujali J. A. Pitínský a Ondřej Mrázek.

Július Satinský: Listy Oľge

Slovart

Korešpondencia Júliusa Satinského a jeho prvej manželky Oľgy Lajdovej z rokov 1962 až 1965, teda z obdobia od ich zoznámenia sa pri nakrúcaní filmu Výlet po Dunaji až po sobáš, je nielen unikátnym dokumentom, ale aj výtvarným artefaktom. Vydavateľstvo Slovart podobne ako pri Satinského knihe Expedície spolupracovalo so štúdiom vizuálnej komunikácie Pergamen, výsledkom je originálna náročná grafická úprava, využívajúca aj faksimile ručne písaných poznámok, kresieb, známok a pečiatok.

Lisa Renee Jonesová: Keby som bola tebou

Ikar

Populárna americká bestselleristka, ktorá sa preslávila prudko eroticky ladenými románmi pre ženy, nezostáva nič dlžná svojej povesti ani v tejto knihe. Nazerať do cudzích denníkov sa nepatrí, potom sa môže človeku prihodiť to čo mladej učiteľke Sare, ktorú opantali podrobne opisované erotické scény majiteľky denníka Rebeccy. A keď sa záznamy v denníku náhle končia, Sara ide pátrať, čo sa dialo ďalej, a sama sa zamotáva do situácií, ktoré ju tak vzrušovali pri zvedavom čítaní cudzích intimít...