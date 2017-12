Čo čítame: Zámok

Jaromír 99 nakreslil pre Labyrint slávny Kafkov Zámok ako komiks. Je to krásna kniha.

17. nov 2013 o 15:52 Tomáš Prokopčák

Je to taký nemilý zvyk. Vezmete knihu, upravíte ju a osekáte a výsledný extrakt prerobíte do podoby komiksu. Nemilý zvyk to je preto, že sa to veľmi často končí zle a motiváciou býva priblížiť dielo masám - alebo nejaký iný nezmysel. Nič z toho, našťastie, neplatí v prípade Kafkovho Zámku, ktorý pre Labyrint nakreslil Jaromír 99. Áno, ten, ktorý spolu s Rudišom stojí za kultovým Aloisom Nebelom.

Ak vám niekedy Nebel pripadal temný a dusný a Jeseníky absurdnou dedinou kdesi­tamsi, potom (ne)príbeh zememerača K., zmätené vzťahy v podhradí, existenciálna (ehm...) taživosť a neschopnosť pohnúť sa z miesta sú ešte o veľa krokov ďalej. A čiernobiely Jaromírov vizuálny rukopis sa k tomu extrémne hodí.

V tomto prípade nemá najmenší význam uvažovať, či komiks dokáže prerozprávať knihu, alebo či Zámek vystihuje pôvodný Kafkov text. Rádovo dôležitejšie je poznanie, že táto moderná grafická novela je jednoducho krásna. A to nie vďaka Kafkovi, ale dokonca napriek jeho textu. To neznamená, že námet či texty v bublinách sú nezmyslom.

Znamená to, že akýkoľvek text v prípade tohto komiksu môžete pokojne ignorovať a nechať sa unášať len jeho strhujúcou výtvarnou podobou. A potom, že komiks nemôže byť umením...