Zomrela významná britská spisovateľka Doris Lessingová

Najstaršia laureátka Nobelovej ceny za literatúru v dejinách zomrela vo veku 94 rokov.

17. nov 2013 o 16:54 tasr a sme.sk

LONDÝN. Britská spisovateľka a laureátka Nobelovej ceny za literatúru 2007 Doris Lessingová zomrela v nedeľu ráno v Londýne vo veku 94 rokov.

Správu potvrdili vydavateľstvo HarperCollins i literátkini blízki.

Doris Lessingovú považovali kritici spolu s Virginiou Woolfovou za jednu z najvýznamnejších predstaviteliek britskej literatúry 20. storočia.

Bola vôbec najstaršou laureátkou Nobelovej ceny za literatúru vôbec, ocenili ju v 87 rokoch. V jej dielach možno nájsť prvky feminizmu, antikolonializmu, moderny či sufizmu.

Bibliografiu rodáčky z Kermánšáhu tvorí viac ako päťdesiat diel, časť z nich bola preložená aj do slovenčiny a češtiny.

Medzi najvýznamnejšie patria klasika feministickej literatúry Golden Notebook, rozsiahly cyklus s prvkami autobiografie The Children of Violence či pentalógia The Canopus in Argos Archives.