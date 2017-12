James Franco: Som renesančný muž

Namyslený? Hyperaktívny? Alebo dokonca snob a blázon? James Franco sa rozhodol pre netradičnú hereckú kariéru. Je z neho všeumelec.

21. nov 2013 o 14:00 Alena Štifilová

Pred pár týždňami vydal svoj prvý román Actors Anonymous, v kinách sa premieta jeho film To je koniec!, tento rok sa zúčastnil na nakrúcaní dvanástich snímok, popritom prednáša na univerzitách, píše scenáre a básne, maľuje obrazy, modeluje sochy a režíruje dokumentárne filmy.

„Pojem renesančný človek, nie je nič nové ani mimoriadne,“ hovorí 35-ročný Franco. „Je to niečo, čo sa vo svete umenia akceptuje, môžete vidieť súčasných umelcov, ktorí tvoria vo všetkých možných odvetviach. Robia sochu, video, maľbu, performance, ale asi preto, že pochádzam z prostredia filmu či popkultúry, je to niečo, čo moje okolie nechápe,“ vysvetľuje.

Ono to zvonku vyzerá naozaj čudne a niet sa čo čudovať, že ľudia nad ním krútia hlavou. Po strednej škole odišiel do Los Angeles, kde na University of California študoval anglický jazyk. Nevydržal ani rok a na zdesenie svojich rodičov z nej odišiel. Vždy ho totiž okrem množstva iných vecí lákalo aj herectvo. Tak si povedal, že keď je už v Los Angeles, skúsi to. Prihlásil sa na kurz, dostal svoju prvú televíznu úlohu v seriáli Freaks and Geeks, prvú vo filme Nepobozkaná a v roku 2001 ho režisér Mark Rydell obsadil do hlavnej úlohy v životopisnej snímke o Jamesovi Deanovi.

Aby sa lepšie vžil do postavy, začal fajčiť dve škatuľky cigariet denne (dovtedy nefajčil), prefarbil si vlasy na blond a naučil sa riadiť motorku a hrať na gitaru a bongo. Jeho výkon nakoniec ocenili nomináciou na Zlatý glóbus, Emmy a cenu SAG.

Tento prístup k herectvu mu mimochodom ostal dodnes, hoci pripúšťa, že občas je to až na škodu. „Herectvo bolo vtedy mojím jediným profesionálnym výstupom, vkladal som všetku energiu do úloh, ktoré som dostával. Preceňoval som svoje schopnosti, chcel som kontrolovať veci, ktoré boli mimo mojich hereckých kompetencií. V niektorých prípadoch som sa dokonca pokúšal režírovať vlastné scénky, pretože som mal pocit, že najlepšie viem, ako by mali vyzerať, namiesto toho, aby som dôveroval režisérovi,“ vysvetľoval Franco v rozhovore pre britský The Telegraph. Nakrúcanie s ním bolo postupne, nielen pre celý štáb, ale i preňho samého, stále nepríjemnejšie.

Jediné východisko videl v tom, že si nájde aj iné aktivity, v ktorých sa bude realizovať. „Tak som sa rozhodol ísť znovu do školy, aby nebolo herectvo mojím jediným profesionálnym výkonom,“ hovorí. Postupne, či takmer súčasne, získal štyri magisterské tituly v rôznych odboroch, stal sa z neho aktívny umelec vystavujúci v rôznych galériách, vydal pol tucta kníh, nakrúca reklamy a cíti sa oveľa šťastnejší a spokojnejší. Len pri režírovaní vlastných projektov, krátkych filmov či dokumentov, sa vyhýba mladým hercom.

„Neobsadzujem nikoho, kto sa mi zdá, že je ako ja za mlada,“ smeje sa. Popritom sa stíha dennodenne deliť o svoje myšlienky a názory na sociálnych sieťach.



Komédia To je koniec! (2013). FOTO: outnow.ch

Kedy spí?

Keď sa ho moderátori talkšou pýtajú, ako relaxuje, odpovedá, že také slovo nepozná. Nevie si ani predstaviť, že by si naplánoval deň tak, aby nerobil niektorú zo svojich aktivít. „Ja dokonca nerád spím, pretože je tak veľa vecí, ktoré by som namiesto toho mohol robiť,“ tvrdí. S jeho hyperaktivitou to však asi nie je také zlé, ako prezentuje. Svedčí o tom i fotografia kolujúca po internete. Spí na nej počas prednášky.

V talkšou Conana O´Briena priznal, že sa mu podarilo zaspať aj počas pilotovania lietadla. „Ono to pilotovanie je pomerne nudná vec,“ vysvetľoval so smiechom. „Keď sa odlepíte od zeme, tak len sedíte. Letel som v noci, nič som nevidel, bolo to ako v škole, človeku začne klesať hlava.“ Vedľa neho našťastie sedel inštruktor, ktorý prevzal riadenie. Či skúšku nakoniec urobil, neprezradil.

Šialené veci vyvádzal i počas nakrúcania drámy 127 hodín. Stvárnil horolezca Arona Ralstona, ktorý si v roku 2003 v skalách amerického národného parku Canyonlands priškripol ruku medzi dvoma skalami. Aby prežil, odrezal si ju tupým nožom a takto zmrzačený prešiel ešte desať kilometrov, kým našiel pomoc.

James Franco, aby lepšie pochopil utrpenie a démonov, s ktorými Ralston bojoval, strávil počas celých piatich týždňov filmovania v Utahu dvanásť hodín denne a šesť dní do týždňa zaseknutý v rokline.

Siedmy deň, namiesto oddychu, sadol do auta a odšoféroval 250 míľ na najbližšie letisko. Odletel do New Yorku, kde presadol do lietadla do Los Angeles a dobehol na prednášku tvorivého písania na Columbia University. Keď sa skončila, absolvoval rovnakú cestu naspäť, aby rýchlo zasunul ruku pod balvan a pokračoval v nakrúcaní.

„Vedel som, že vrátiť sa do školy nebude v mojej situácii ľahké. Nikto tým nebol nadšený, pretože sa to údajne nedalo všetko v reálnom čase stihnúť. Keď však chcete vo svojom živote niečo kreatívne robiť, musíte na to obetovať svoj čas a energiu,“ tvrdí Franco, ktorý za svoju najväčšiu fanúšičku považuje starú mamu. V mieste svojho bydliska založila fanklub Jamesa Franca a vo vnukových hereckých výkonoch sa vidí. Kedysi tiež hrala v akejsi školskej divadelnej hre.

A keď dráma 127 hodín mala nízku návštevnosť, obliekla si tričko s nápisom: Mám otvorené oči 127 hodín a nakrútila s Jamesom video, kde povedala len jednu vetu, zato s maximálnym zanietením: „Všetci ste sráči!“ odkázala tým, čo sa báli ísť do kina pre drastické zábery.

James Franco (35) v číslach 1

nomináciu na Oscara získal v roku 2011 za postavu horolezca Arona v dráme 127 hodín. Zlatým glóbusom ocenili jeho výkon v snímke James Dean (2001) a dvoma nomináciami filmy Pineapple Express (2008) a 127 hodín (2010). 2002

V tomto roku nakrútil s režisérom Samom Raimim hit Spider-Man, ktorý z neho urobil hviezdu. 3

Minimálne v toľkých filmoch (Milk, Howl, To je koniec!) stvárnil homosexuála, prípadne osobu s nevyhranenou sexuálnou orientáciou. Odvtedy bulvár špekuluje, či nie je gay.



Snímka Spider-Man (2002). FOTO: outnow.ch