The Beatles majú nový videoklip, pozrite si ho

legenda skončila v roku 1970, no jej príbeh pokračuje. Dokazuje to vydanie rarít On Air - Live at the BBC Volume 2.

19. nov 2013 o 17:05 SITA

Obal albumu On Air - Live at the BBC Volume 2.

Raritná verzia pesničky Words Of Love, ktorá sa nachádza na novej nahrávke On Air - Live at the BBC Volume 2, má aj video.

Legendárna britská kapela The Beatles má nový videoklip. Ide o video k piesni Words Of Love, ktorej pôvodným autorom je zosnulý Buddy Holly. V klipe je možné vidieť všetkých členov slávnej štvorice - Johna Lennona, Paula McCartneyho, Ringa Starra a Georga Harrisona v nahrávacom štúdiu, či ako sa snažia utiecť pred fanúšikmi a fanúšičkami.

video //www.youtube.com/embed/r5nARZKS-AY

Skladbu Words Of Love vyšla na albume Beatles For Sale (1964). Verzia, ku ktorej vznikol nový videoklip, pochádza z roku 1963 a nachádza sa na nahrávke On Air - Live at the BBC Volume 2. Špeciálny set vyšiel 11. novembra a obsahuje 63 raritných verzií piesní.

The Beatles vznikli v roku 1960 v Liverpoole a dodnes sú považovaní za najvplyvnejšiu kapelu všetkých čias. Vydali dvanásť štúdiových albumov, získali osem cien Grammy aj Oscara, za skladbu Let It Be z rovnomenného dokumentárneho filmu. V roku 1988 The Beatles uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.

Zo slávnej štvorky sú nažive už len dvaja členovia. Lennona zavraždil v roku 1980 v New Yorku fanatický fanúšik, Harrison v roku 2001 podľahol rakovine. McCartney a Starr sú stále hudobne aktívni.