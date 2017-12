M sa nahnevala, znovu ožila

Bondova šéfka dosiahla, aby sa na film Stephena Frearsa Philomena dostali i tínedžeri

19. nov 2013 o 17:34 Kristína Kúdelová

Vplyvný hollywoodsky producent a distribútor Harvey Weinstein našiel spôsob, ako zachrániť film pred nepriaznivou klasifikáciou. Myslí si, že príbeh o tom, ako matka hľadá svoje stratené dieťa, by mali vidieť celé rodiny.

V Spojených štátoch nie je vhodné nakrúcať a premietať filmy, v ktorých zaznie slovo „fuck“. MPAA, teda Americká filmová asosiácia vtedy zbystrí uši a zvyšuje vekovú hranicu prístupnosti. Jedenkrát fuck je ešte o. k. Ale ak zaznie dvakrát, a ešte aj bez sexuálneho kontextu, prevádzkovatelia kín dostanú odporúčanie: Nepúšťajte deti mladšie ako sedemnásť rokov. Jedine ak by boli v sprievode dospelej osoby.

Režiséri, producenti, distribútori aj zamestnanci kín vedia, že to môže výrazne znížiť návštevnosť filmu, a teda aj jeho zisky. Niektorí z nich sa s tým zmieria, niektorí z nich radšej film prestrihajú - a niektorí sa nemienia s ničím zmierovať ani nič prestrihávať. Ako napríklad Harvey Weinstein.

Ani kráľ nemohol nadávať

Ako distribútor prinesie tento piatok do severoamerických kín film anglického režiséra Stephena Frearsa Philomena. Judi Dench v ňom hrá mierumilovnú kresťanku z Írska, ktorá už asi päťdesiat rokov hľadá svoje stratené dieťa. Aj keď to znie drasticky, v tomto príbehu sa tragické prelína s komickým, tradičné s moderným a všetko je harmonicky vyvážené tak, aby to bol v kinách zaslúžený hit. Lenže členovia hodnotiacej komisie v ňom dvakrát napočítali to jedno nevhodné slovo a tak aj pri ňom dali značku 17.

Weinsteinovi to pripomenulo nespravodlivosť, akú pred dvomi rokmi cítil pri distribúcii britskej drámy Kráľova reč. Obmedzenie prístupnosti vtedy spôsobilo, že Colin Firth ako kráľ George VI. sa pri návšteve logopéda potreboval uvoľniť, a tak začal nekontrolovateľne nadávať. „Pritom ten film bol tým najnežnejším príbehom, zázračným, pravdivým, plným humoru a radosti,“ hovoril Weinstein v televízii CBS.

Keďže Harvey Weinstein je jedným z najvplyvnejších producentov a distribútorov v Hollywoode, rozhodol sa zabojovať tým, že proti takejto klasifikácii filmov rozbehne menšiu kampaň a zapojil do nej aj Judi Denchovú.

Herečka nakrútila video, v ktorom sa objavila ako M, jej slávna postava z Jamesa Bonda. Sadla si za stôl vo svojej kancelárii a s prísnym hlasom povedala: „Práve, keď ste si mysleli, že som mŕtva, mám pre vás novú úlohu. Hovorí vám niečo MPAA?“

video //www.youtube.com/embed/2UpqwXmTv2I

Niečo pre pobožné rodiny

Americká filmová asociácia zareagovala a prístupnosť upravila, dospelý sprievod budú potrebovať len deti mladšie ako trinásť rokov. Weinstein sa poďakoval scenáristovi a producentovi filmu Stevovi Cooganovi (vo filme aj hrá, ako novinár sprevádza Philomenu po ceste za pravdou a práve on vysloví tie slová), že za členmi MPAA osobne zašiel, a tiež zagratuloval jej členom za zmysel pre humor. A nakoniec vyjadril vďaku producentke Jamesa Bonda Barbare Broccoliovej, že bola taká veľkorysá a umožnila, aby M ožila (zomrela vlani v 23. bondovke Skyfall).

Pri pôvodnej klasifikácii sa Harvey Weinstein bál najmä toho, ako na výstrahu o tvrdom slovníku vo filme Stephena Frearsa zareagujú najmä „pobožné rodiny“ z juhu a stredozápadu USA. Je teda zaujímavé, že celá diskusia prebehla bez toho, aby sa trochu upozornilo aj na jeho obsah.

Je nakrútený podľa skutočných udalostí: Philomena otehotnela skôr, ako sa vydala, rodičia ju zavreli k Magdalénskym mníškam. Tie jej dieťa dali na adopciu (film tvrdí, že na tom zarábali) bez toho, že by o tom vedela a roky bránili jemu aj jej, aby sa stretli. Philomena necítila voči nim hnev, cítil ho však novinár, keď videl jej bolesť. Diváci teda možno ani tak nebudú vnímať jazyk, ako skôr uvažovať nad tým, k čiemu rozpoloženiu sa prikloniť.