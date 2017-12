Nové CD

Lipa, Lasica: Návšteva po rokoch, Zdenka Predná: Amulet, Ján Boleslav Kladivo: Nekonečno neostré je z dvier.

19. nov 2013 o 17:42 kul

Lipa, Lasica: Návšteva po rokoch

East–West Promotion

Osvedčená dvojica Lipa, Lasica prichádza s kolekciou štrnástich nových piesní. Kým pri textoch to bolo jasné, pod hudbu sa okrem speváka podpísali Oskar Rózsa, Marián Čekovský, Juraj Tatár, Boris Urbánek a Roland Kánik. Medzi hosťami nájdete aj meno Mino Cinelu, dve skladby mixoval (!) Pavol Habera.

Zdenka Predná: Amulet

Music Media

Svoj štvrtý album označuje 29­-ročná speváčka za najosobnejší. Odkazuje tu na rodnú Banskú Štiavnicu a do štúdia pozvala niekoľko hostí, ktorých považuje za priateľov. Otvára ho bossanova s recitáciou herečky Táne Pauhofovej, je tu anglický duet s Vojtěchom Dykom, aj song v spolupráci s krstnou mamou albumu Janou Kirschner.

Ján Boleslav Kladivo: Nekonečno neostré je z dvier

Vlna Album

V posledných rokoch striedal pesničky s elektronickou hudbou, no keď v susedke Marcele Derevencovej objavil zaujímavú speváčku, prepojil to dokopy. Typická poetika zostala: „Keď zaspím, mávam nočné mory/ vídam hore v šíkoch stroje,“ spestrením je coververzia Love Will Tear Us Apart Joy Division v slovenčine.