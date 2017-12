Bratislava - mesto metalu

Fíni Children Of Bodom, Američania Kamelot a Švédi Soilwork. To sú tri koncerty, ktoré do nedele môžete vidieť v klube MMC.

20. nov 2013 o 0:00 Michal Durdovanský

Písmo: A - | A + 0 0 Fanúšikov tvrdej hudby čaká niekoľko koncertov zahraničných mien. V bratislavskom klube MMC sa tento týždeň postupne predstavia Fíni Children Of Bodom, Američania Kamelot a Švédi Soilwork. Aj keď všetky tri skupiny možno zaradiť pod súhrnné označenie metal, od vystúpenia každej z nich si možno sľubovať niečo iné. Dnes večer sa na Slovensku premiérovo predstavia Children Of Bodom (na snímke). Pomenovali sa podľa jazera na juhu Fínska, kde boli v roku 1960 za neobjasnených okolností zavraždení traja tínedžeri. Skupina hrá rýchly melodický thrash metal, inšpiráciu si berú aj z klasickej hudby. Piatkový večer bude patriť skupine Kamelot z Floridy, ktorá je napriek tomu známa priam európskym ponímaním symfonického power metalu. Nie je to náhoda, aktuálny spevák je Švéd. Prvýkrát si na Slovensku v nedeľu zahrá aj švédska skupina Soilwork, preslávená melodickým death metalom, v ktorom frontman Björn Strid strieda expresívny vokál s čistým spevom. Nedávno im vyšiel pozitívne prijatý dvojalbum The Living Infinite.