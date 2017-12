Filmové premiéry

Tento týždeň do našich kín prichádza päť noviniek. Nórska verzia Mrázika, dokumentárna dráma zo života Rómov na Balkáne, pokračovanie príbehu podľa komiksu Constantine, rodinná animovaná komédia a nová adaptácia škandalózneho románu z prostredia kláštora.

20. nov 2013 o 16:49 Miloš Ščepka

Cesta za Vianočnou hviezdou

Reisen til julestjernen. Nórsko 2012. 80 minút. Réžia: Nils Gaup. Účinkujú: Vilde Zeiner, Anders Baasmo Christiansen, Agnes Kittelsen, Stig Werner Moe a ďalší

Aj Nóri majú svojho Mrázika. Rodinnou vianočnou klasikou je divadelná hra dramatika Sverre Brandta Cesta za Vianočnou hviezdou z roku 1924. O zakliatej krajine, stratenej princeznej a hľadaní vianočnej hviezdy. Jej filmovou podobou v roku 1976 ako režisér debutoval nórsky herec Ola Solum. Modernú, vizuálne pútavú adaptáciu vlani vytvoril nórsky režisér Nils Gaup (Stopár, Misery Harbour), ktorý nakrúcal aj na obľúbenom hrade Pernštejn v Čechách.

video //www.youtube.com/embed/KcO_3rXp_y8

Epizóda zo života zberača železa

Epizoda u životu berača železa. Bosna a Hercegovina-Francúzsko-Slovinsko 2013. 74 minút. Scenár a réžia: Danis Tanovic. Účinkujú: Nazif Mujic, Senada Alimanovic, Semsa Mujic, Sandra Mujic a ďalší.

Veľkú cenu poroty – Strieborného medveďa si začiatkom tohto roka z berlínskeho filmového festivalu odniesol bosniansky režisér Danis Tanović (oscarová Zem nikoho) za dokumentárnu drámu zo života Rómov. Nazif Mujić, ktorý vo filme hrá samého seba, získal Strieborného medveďa za herecký výkon. Príbeh ťažko chorej manželky zberača starého železa, ktorá nemá zdravotné poistenie a preto ju odmietajú ošetriť, pred kamerami rekonštruujú tí, ktorým sa naozaj stal.

video //www.youtube.com/embed/nD_dr5WRDWA

Hry o život: Skúška ohňom

The Hunger Games: Catching Fire. USA 2013. 146 minút. Réžia: Francis Lawrence. Účinkujú: Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Philip Seymour Hoffman, Donald Sutherland, Lenny Kravitz a ďalší

Po víťazstve v 74. Hrách o život Katniss Everdeenová s Peetom Mellarkom podnikajú okružnú cestu po všetkých krajoch Panemu. Kapitol pripravuje 75. hry. No nepokoj obyvateľstva stúpa a nové hry môžu rozhodnúť o budúcnosti celého Panemu. Adaptácia komiksu Constantine a sci-fi románu Ja, legenda boli najlepšími argumentmi pre to, aby sa Francis Lawrence stal režisérom pokračovaní filmovej ságy podľa bestselleru Suzanne Collins Hry o život. Hviezdne obsadený film nakrútil s rozpočtom 140 miliónov dolárov a reakcie publika i kritikov boli po premiére v Londýne 11. novembra nadšené.

video //www.youtube.com/embed/EAzGXqJSDJ8

Justin, malý veľký rytier

Justin y la espada del valor / Justin and The Knights of Valour. Španielsko 2013. 90 minút. Réžia: Manuel Sicilia. V slovenskom znení: Daniel Fischer, Štefan Skrúcaný, Táňa Pauhofová, Ján Kroner a ďalší

Antonio Banderas je jedným z producentov rodinnej digitálne animovanej dobrodružnej komédie animátora, scenáristu a režiséra Manuela Siciliu. Ten sa už v roku 2008 uviedol ako zručný recyklátor animovaným filmom Stratený rys. Prvky z všemožných rytierskych animákov aj iných filmov teraz zmiešal do podoby príbehu o synáčikovi z dobrej rodiny, ktorý túži stať sa rytierom, hoci na to nemá predpoklady. Mimo krajiny vzniku sa film dočkal mnohých negatívnych recenzií, deťom predškolského veku však môže byť dostatočnou alternatívou k televíznej zábave.

video //www.youtube.com/embed/c9R9x9RfyGE

Mníška

La religieuse. Francúzsko-Nemecko-Belgicko 2013. 114 minút. Réžia: Guillaume Nicloux. Účinkujú: Pauline Etienne, Isabelle Huppert, Martina Gedeck, Louise Bourgoin, Agathe Bonitzer, Marc Barbé a ďalší

Francúzsky scenárista a režisér Guillaume Nicloux sa ujal novej adaptácie škandalózneho románu Denisa Diderota. Na rozdiel od originálu aj od Jacqua Rivetteho, ktorý Mníšku z veľkým ohlasom sfilmoval v roku 1966, však hlavnú hrdinku nechápe ako slabú a bezbrannú obeť, ale ako slobodymilovnú a odvážnu rebelku. Zmenil dokonca i záver! Do roly Suzanne Simonin obsadil Pauline Étienne, matku predstavenú kláštora Sv. Eutrope hrá Isabelle Huppert.