Kam chodíme: Karpatský thriller

Harabin by si mal kúpiť lístok do prvého radu.

21. nov 2013 o 18:08 Monika Tódová

Vie minister kultúry, že sponzoruje predstavenie, v ktorom si robia posmech aj z jeho predsedu?

Tento dobre použitý finančný príspevok išiel na hru Eugena Gindla Karpatský thriller, ktorá mala pred pár dňami premiéru v Slovenskom národnom divadle.

Investigatívna novinárka Zuna dostane tip o rozkrádaní v zdravotníctve. Rozhodne sa, že kauzu zverejní, no nedarí sa jej. Sme v 90. rokoch. Nastúpi vydieranie, diskreditácia, mafia.

Hra sa snaží naznačiť, že dnes sa nič nezmenilo. Nie je to úplne tak. Novinári to dnes už nemajú také komplikované so zverejnením textu. Stále vás však niekto môže zastrašiť, keď nie zverejnením domáceho sexuálneho videa, tak aspoň telefonátov s mafiánom.

Nie je to predstavenie, na ktorom sa schuti zasmejete. Vražda Róberta Remiáša stále nie je vyšetrená, únos prezidentovho syna potrestaný.

Na druhej strane: Nemáte síce na účte vysúdených150-­tisíc eur za ujmu na cti, ani postavu ako po tisíc kľukoch denne, ale aspoň si z vás nerobia žarty v Národnom divadle.

Reakcie niektorých dôchodkýň po dopoludňajšom predstavení Karpatského thrilleru ukazujú, že môžete nechať na javisku aj dušu, prípadne napísať sto článkov či nakresliť dvesto karikatúr, aby ste ľuďom vysvetlili, ako sa tu kradne, oni aj tak budú voliť „mutantov Mečiara či Dzurindu“.

A keby sa dalo, asi by volili aj toho Harabina, ktorý by si mal kúpiť lístok do prvého radu.