Sedem tipov na muziku od ľudí, ktorí jej rozumejú (#2)

Aj tentokrát sa v Hudobných tipoch presunieme od klasiky cez elektroniku až po rock.

23. nov 2013 o 14:00 Michal Durdovanský

Aj v druhom dieli Hudobných tipov ostáva základný koncept zachovaný. Oslovili sme hudobníkov a ľudí, čo o hudbe píšu alebo rozprávajú, aby sa podelili o to, čo práve počúvajú. Nezáleží na tom, či je to nové, staré, známe, neznáme, domáce, alebo zahraničné.

Zostava respondentov ostala až na jednu výnimku rovnaká, príjemné počúvanie.

Štefan „Pišta Vandal“ Chrappa, hudobník a spisovateľ

"Znervózňuje ma bezobsažnosť v umení, v životoch i vo vzťahoch. Preto som vďačný za akýkoľvek náznak autenticity. Duo Pospiš - Sillay ma odrovnalo ich novým albumom Doba. Je to šleha od počiatku do konca a titulná skladba "Alebo o" je toho dôkazom."

Stanka Apfelová, hudobníčka

"Títo blázni sú pre mňa srdcovka už niekoľko rokov. Keď som bola pred dvoma rokmi na koncerte Eagels Of Death Metal v Prahe, neverila som vlastným očiam, koľko energie môžu dať do jedného koncertu „páni v najlepších rokoch“. Bavila som sa od začiatku do konca. Pozor, nie je to death metal!"

Andrej Šuba, hudobný publicista

"Nahrávky Solamente naturali patria k tým, ktoré rád beriem priateľom do zahraničia. Miloš Valent a jeho muzikanti hrajú starú hudbu po celej Európe, na Slovensku ich možno počuť v pravidelných cykloch Kantáty J. S. Bacha so Solamente naturali a Musica Poetica da Camera v Slovenskej národnej galérii. Toto je z CD Barbaric Beauty, ktoré Miloš Valent nahral so súborom The Holland Baroque Society. Hudba Telemanna znie spolu s tancami z územia Slovenska zo začiatku 18. storočia. Barbarská krása, ktorá očarí prirodzenosťou. Preto Solamente naturali."

Shina, hudobníčka, vydavateľstvo Slnko Records

"Toto je hudba, ktorá spoľahlivo odplaví všetko svetské šialenstvo, všetko naháňanie, pachtenie sa a vystrelí človeka tam, kam patrí. Do ticha. Tam kde cíti, že je jeho domov, z ktorého vyviera energia, ktorú používame, nápady, ktoré sú nám také drahé, že ich túžime realizovať a nakoniec aj pomoc, ktorú na to potrebujeme. Tak tam sa ponárať a prestať myslieť... Aspoň na chvíľu.

Prvýkrát som ju počula kedysi pred 20 rokmi a odvtedy sa k nej vraciam práve v takýchto dňoch ako sú tieto. Príliš rýchle a preplnené zdanlivo dôležitými činnosťami, ktoré nemajú konca."

Tomáš Prokopčák, redaktor SME

"Dalibor Kocián je jedným z najväčších slovenských hudobných talentov. Neviem, či je to Stroonovým (aj) klasickým hudobným vzdelaním premiešaným s naozaj pokročilou elektronikou, či to je vrodenými schopnosťami alebo šírkou jeho aktivít. No je vždy radosťou siahnuť po jeho veciach - a Osiris z nového EP Impermanence je čosi, čo by mal poznať každý fanúšik Buriala, klasiky i zborov."

Rudi Rus, hudobný publicista, moderátor Rádia_FM

"Teším sa z veľmi umne a vkusne zhotoveného prebalu a bookletu nového CD amerických velikánov The Dillinger Escape Plan. Ich nový album je odpoveďou napríklad na to, k akým métam sa mohli približovať slovenskí Lavagance, keby Marek Rakovický nebol zanevrel na korene v Testimony. Prípadne, ako by možno zneli Faith No More, keby začali hrať na konci deväťdesiatych či začiatkom nultých rokov. A v neposlednom rade je to krásna spomienka na jeden z najsilnejších tohtoročných koncertných zážitkov na Slovensku."

Jonatán "Pjoni" Pastirčák, hudobník

"FKA Twigs ponúka veľmi zaujímavo poňatý prístup ku pesničkovej forme. Je tu extrémna jednoduchosť ako textovo, tak aj hudobne. Zároveň je to veľmi sugestívne a citlivé: asi tak, ako keby vám ľadová kráľovná recitovala do ucha ľúbostnú poéziu. Tak intímnu, až vás z toho mrazí a ten mráz je tak prenikavý, až vlastne začne hriať. Rovnako obdivujem aj citlivý prístup po vizuálnej stránke, ktorý pre mňa dokonale dotvára atmosféru a charakter pesničky."

