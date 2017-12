Nové knihy: Dialógy lekárky Škorice a spisovateľa Adama pokračujú.

Medzi knižnými novinkami sú aj také, v ktorých sa dá nazerať do intimít tých druhých.

24. nov 2013 o 17:20 Alexander Balogh, ba

Dušan Dušek: Melón sa vždy smeje

Slovart

„Škorica sa spýtala: naučíš ma plávať? - Veď ty vieš. - No a čo, povedala. Aspoň to budeš mať ľahšie.“ Dialógy lekárky Škorice a spisovateľa Adama sú kúzelné a poetické sú aj ich príbehy. No nejde len o príbehy, prostredníctvom nich autor glosuje udalosti, pričom majstrovsky spája osoby skutočné s imaginárnymi. Pre čitateľov je dobrou správou, že Dušek všetky tie doterajšie doplnil o ďalšie dve novely. Adam a jeho Škorica, stále tí istí a príťažlivo noví.

Ľubo Bechný, Terézia Rončáková, Emília Mihočová (ed.): Kristovci

VIFO

Názov knihy rozhovorov o viere odkazuje na označenie prvých kresťanov a je ekumenickým symbolom pre katolíkov, evanjelikov i členov cirkvi bratskej. Zostavovatelia oslovili dvanásť slovenských osobností (Róbert Bezák, Daniel Hevier, Terézia Lenczová či Daniel Pastirčák). V rozprávaní o vzťahu k Bohu súčasne hovoria aj o živote, povolaní i „bežných“ veciach.

Stanislav Rakús: Fáza uvoľnenia

KK Bagala

Rakús je príkladom symbiózy autora pôsobiaceho v oblasti literárnej vedy i prozaickej tvorby. Kto číta jeho odborné knihy a na druhej strane poviedky, novely či romány, je svedkom toho, že Rakús svojou beletriou v praxi potvrdzuje pravdivosť a životaschopnosť vlastných teoretických textov. Výsledkom sú brilantné diela, čo platí aj o novej knihe troch textov, zameraných na 60. roky, všeobecne považované za uvoľnené.

Lisa Renee Jonesová: Keby som bola tebou

Ikar

Nazerať do cudzích denníkov sa nepatrí, potom sa môže človeku prihodiť to, čo mladej učiteľke Sare, ktorú celkom opantali podrobne opisované erotické scény majiteľky denníka Rebeccy. A keď sa záznamy v denníku náhle končia, roztúžená Sara ide pátrať, čo sa dialo ďalej a sama sa zamotáva do situácií, ktoré ju tak vzrušovali pri zvedavom čítaní cudzích intimít.