Aktuálne výstavy

Cesta človečinou, Ulica pre všetkých, František Hübel a Vincent Hložník, Because Winter Lasts Longer Than Summer, In the name of love.

26. nov 2013 o 0:00 (kul)

Z pripravovanej výstavy belgického autora Kurta Stallaerta v Galérii mesta Bratislavy.(Zdroj: GMB)

Cesta človečinou

V galérii Slovenskej výtvarnej únie na Dostojevského rade v Bratislave je dnes o 18.00 h vernisáž výstavy Cesta človečinou – 50 rokov Radošinského naivného divadla. Súčasťou večera je prezentácia knihy Stanislav Štepka: Predpoveď na zajtra, výstava potrvá do 15. decembra. Ulica pre všetkých

Slovenské centrum dizajnu pozýva zajtra o 18.00 h do výstavného a informačného bodu Satelit, Hurbanove kasárne v Bratislave na vernisáž výstavy Ulica pre všetkých. Ukážu tam priebeh a výsledky rovnomenného experimentu, na ktorom spolupracovali: Cyklokoalícia, Dema Senica, MediaLab*, VŠVU, CEDA Fakulty architektúry STU v Bratislave, mmcité, go-ok. Opäť bude pripravený interaktívny stôl ulice, súčasťou výstavy je aj exhibícia

a aukcia bicyklových rámov namaľovaných autormi Danielou Olejníkovou, Emilom Drličiakom a Martinom Shootym Šútovcom. František Hübel a Vincent Hložník

Považská galéria v Žiline pripravila v spolupráci s Kysuckou galériou z Oščadnice výstavu kresieb, malieb a ilustrácií. Jej názov je František Hübel a Vincent Hložník (Učiteľ a žiak), vernisáž bude vo štvrtok o 17.00 h a výstava potrvá do februára 2014. Because Winter Lasts Longer Than Summer

Galéria mesta Bratislavy chystá vo štvrtok o 18.30 h vernisáž výstavy Because Winter Lasts Longer Than Summer, na ktorej uvidíte výber z tvorby belgického fotografa Kurta Stallaerta (1969). In the name of love

Bratislavská galéria Krokus vo štvrtok otvára výstavu, ktorej autormi sú Lucia Dovičáková plus mladí rakúski výtvarníci Zenita Komad a Peter Wehinger. Potrvá do konca januára.