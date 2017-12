Natáčajú, ako uniesli prezidentovho syna. Ivana L. museli zmeniť

Nakrúca sa film o ére mečiarizmu. Ešte sa nevie, či v ňom bude účinkovať Mečiar.

27. nov 2013 o 18:00 Eva Andrejčáková

Film Ži a nechaj žiť prináša na plátno prípad únosu prezidentovho syna v auguste 1995. Začalo sa to, keď kukláči zablokovali strieborný mercedes na ceste zo Svätého Jura do Bratislavy.(Zdroj: SME - Tomáš Benedikovič)

Slovenská kinematografia dozrela na politickú drámu podľa skutočných udalostí. Nakrúca sa film o únose prezidentovho syna. Ivana Lexu si v ňom užijeme, ak ho spoznáme.

V posledný augustový deň roku 1995 si syn prezidenta sadá do auta pred svojím domom vo Svätom Jure. Smeruje do Bratislavy. Už niekoľko mesiacov figuruje jeho meno v podivnej medzinárodnej obchodnej kauze.

Otec je navyše už mesiace pod tlakom autokratickej vlády, ktorá chce svojho niekdajšieho straníckeho spojenca zdiskreditovať a urýchliť jeho odchod z funkcie.

Ach tie staré šunty

Kúsok za obcou striebornému mercedesu skrížia cestu tri autá. Vyskočia z nich ôsmi kukláči a pod hrozbou použitia zbrane vyvlečú syna hlavy štátu z auta, nasadia mu masku a dajú elektrické šoky.

Vykrútia mu ruky, vtlačia ho do jedného zo svojich áut, údermi dverí mu zneškodnia nohu. Násilím doňho vlievajú fľašu whisky, až ho na mol opijú. Michal Kováč mladší sa o pár hodín preberie za rakúskymi hranicami. Schengenský priestor a mobily sú v tom čase ešte hudbou budúcnosti.

Prenesme sa v čase o osemnásť rokov. Je októbrové ráno a rýchlostná cesta z Jura do Bratislavy je na jednom úseku odstavená. Z diaľky sa po ňom blíži strieborný mercedes staršieho typu. V okamihu sa ocitá v známom zajatí áut, maskovaní muži povyskakujú, prihrnú sa a prinútia šoféra zastaviť.

Len jeden s pištoľou v ruke darmo lomcuje dverami svojho starého seatu, nie a nie ich otvoriť. Napokon povolia, on sa ešte pokúša stihnúť akciu, no bezúspešne. Stop! Ešte raz. Ach, tieto staré šunty! - hundre režisér a všetko sa začína odznova.

Muži opäť naskáču do áut a zmiznú za zákrutou, spoza ktorej pred chvíľou prišli. Chvíľu brutality si ešte zo trikrát vychutnajú, kým to bude ono.

Nakrúcanie prvých klapiek spočiatku komplikovala hustá hmla. Foto: SME - Tomáš Benedikovič

O tomto prípade nič neviem

Na scéne sa práve predviedli kaskadéri. Ich postavy o chvíľu preberú ďalší figuranti. Filmový štáb, ktorý sa na diaľnici z Jura cez víkend usadil, vedie režisér Vlado Fischer. Predchádzajúce krásne slnečné dni vystriedali mraky a hustá hmla.

"Počasie nám to dosť komplikuje," priznáva, ale inak si prácu pochvaľuje. Scéna s blokovaním mercedesu sa po niekoľkých opakovačkách konečne vydarí a vzápätí sa na oblohe ukáže aj slnko. Hneď sa lepšie pracuje.

Točia sa prvé klapky nového slovenského filmu Ži a nechaj žiť. Tvorcovia v ňom chcú zachytiť zvlčilé obdobie deväťdesiatych rokov minulého storočia v slovenskej politike. Boli to časy, keď sa na vládnej úrovni mohli páchať závažné trestné činy tak okato, až človeku rozum zastával.

Jedna z najväčších vtedajších káuz - únos prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho - inšpirovala v prvom rade slovenského spisovateľa Dominika Dána. Pôvodným povolaním policajný vyšetrovateľ vychádza vo svojich románoch zo skutočných kriminálnych prípadov spáchaných na Slovensku. Spolupracuje aj na scenári filmu.

Kaskadéra v mercedese o chvíľu strieda mladík s bledými vlasmi. Prichádza na scénu v béžovom obleku. "O tom prípade neviem vôbec nič, mal som päť rokov, keď sa to stalo," vraví. Jeho tvár vo filme vidieť nebude.





Režisér filmu Vlado Fischer stále zvažuje, či sa prikloniť k fyzickej podobe

Mečiara alebo nie. Foto: SME - Tomáš Benedikovič



Prípad béžového obleku

V mysli sa nám hneď vynorí mierne zavalitá postava Michala Kováča mladšieho, onoho času 34-ročného mladého podnikateľa. V tom béžovom outfite sa vtedy prebral z bezvedomia v rakúskom Hainburgu pred policajnou stanicou vo svojom vlastnom aute (ktoré však pôvodne ostalo pri Svätom Jure).

Nevedel, čo sa s ním stalo a ako sa tam dostal. Našla ho rakúska polícia a previezla do nemocnice, kde bol po krátkom pobyte zadržaný Interpolom. Ako sa neskôr ukázalo, dostala anonymný telefonát.

Istý Ján T v ten deň popoludní cestoval do Hainburgu a oznámil rakúskej polícii, že pred hainburskou policajnou stanicou v zaparkovanom Mercedese sa nachádza človek, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač. Z vykonanej akcie bola podozrivá Slovenská informačná služba pod vedením Ivana Lexu. Pred vyšetrovateľmi o tom vypovedal bývalý príslušník SIS Oskar Fegyveres, ukrývajúci sa vo Švajčiarsku.

Následne, v apríli 1996, za nevyjasnených okolností vybuchlo v bratislavskej Karlovej Vsi auto, v ktorom zahynul jeho blízky priateľ, policajný dôstojník Róbert Remiáš. Prípad nikdy nebol došetrený, pretože vtedajší premiér Vladimír Mečiar vyhlásil amnestiu.

S podobou alebo bez nej

"Pre nás je v tejto chvíli možno aj lepšie, ak herci o minulosti veľa nevedia," vraví režisér. Zatiaľ totiž nechce, aby sa o filmovom príbehu hovorilo. V každom prípade, začne sa odvíjať až po únose a hlavnými aktérmi politického trileru podľa skutočnej udalosti budú vyšetrovatelia.

Ocitnú sa pred voľbou, či budú iba plniť pokyny zhora, alebo si zachovajú česť. Mená hercov, ktorí ich budú hrať, stále nie sú známe. "Musí to byť dvojica. Počet adeptov sa nám teraz zvýšil, na jedného máme päť a na druhého šesť potenciálnych predstaviteľov," hovorí producent filmu Milan Stráňava. Konečný výber sa podľa neho uzavrie až po novom roku. Nejde o bežný kasting, keďže mnohé postavy sú v skutočnosti žijúci ľudia.

Väčší zástoj, než pôvodne plánovali, bude mať aj postava bývalého premiéra Mečiara. Film si to akosi vyžiadal. Aj pri výbere tohto adepta zatiaľ vládne dilema. Tvorcovia uvažujú, či sa viac prikloniť k fyzickej podobe, alebo radšej nie. Prvoradý je pocit z typu človeka, no záleží aj od zákonných možností, ktoré ovplyvňujú príbeh, a napokon i od žánru filmu.

Napríklad taký Anthony Hopkins nikdy nevyzeral ako americký prezident Nixon, ktorého stvárnil v rovnomennom životopisnom filme, naopak, v legendárnej paradokumentárnej dráme Všetci prezidentovi muži o zákulisí aféry Watergate sa Nixon objavil iba v dokrútke a divákov si herecky podmanila dvojica novinárov (Dustin Hoffman a Robert Redford).

No napríklad v prípade filmu o železnej lady Thatcherovej (vtedy ešte žijúcej) v podaní Meryl Streepovej alebo Helen Mirren ako anglickej kráľovnej je podoba političiek s herečkami neprehliadnuteľná.

Strieborný mercedes v obkľúčení únoscov. Foto: SME - Tomáš Benedikovič



Iný Ivan L. a zbabelí finančníci

Pracovný názov Ži a nechaj žiť ostane pre nový slovenský kinofilm už zrejme nezmenený. Filmári by ho radi uviedli na jeseň budúceho roka. "Nemáme ešte všetko úplne dofinancované," vraví producent.

Prvú verziu scenára dostal do rúk už pred štyrmi rokmi, no kým prišiel definitívny impulz v podobe základného grantu, vyskytli sa ďalšie limitujúce faktory. Po právnych posudkoch bolo treba prepísať scenár. Preto dostane napríklad Ivan Lexa, niekdajší šéf SIS, celkom inú podobu.

Scenár sa má zohľadňovať aj v prípade nakrúcania výbuchu Remiášovho auta. Najväčším obmedzením je Mečiarova amnestia z roku 1998, ktorá sa vzťahuje na trestné činy v súvislosti s týmto prípadom.

Cieľom filmu nie je obchádzať zákon. Ako povedal producent v nedávnom rozhovore pre SME - zákulisie je možné odhaliť s citom a prístupnou formou, aby boli dodržané princípy mlčanlivosti a korektnosti. Sľubní finanční partneri si však podporu filmu predsa rozmysleli.

Našťastie, prvé mediálne výstupy sú pozitívnym testom toho, či téma vzbudí väčšiu spoločenskú debatu. „Neviem, do akej miery mladých ľudí trápi táto minulosť. To, či vôbec o nej dačo vedia, je v prvom rade otázka ich rodinného zázemia. O to lepšie, že ideme s filmom von,“ dodáva producent.