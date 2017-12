Herečka Marine Vacth: Nahota bola mojím kostýmom

27. nov 2013

Mladá a krásna. To nie je len doslovný preklad filmu Jeune & Jolie, ale i výstižná charakteristika jeho hlavnej predstaviteľky. Topmodelka Marine Vacth však nie je len peknou tváričkou, upozorňuje americký filmový magazín Variety.

Nazývajú ju novou francúzskou divou, prirovnávajú k Nastassji Kinskej alebo ku Catherine Deneuveovej a režisér Francois Ozon v nej vidí druhú Charlotte Ramplingovú.

„Nakrúcanie s Marine Vacthovou mi pripomenulo nakrúcanie snímky Pod pieskom so Charlottou. Jej výrazná fyzická krása obsahuje tajomstvo, vyvoláva v nás zvedavosť, je v nej niečo, čo ide pod povrch,“ hovorí 45-ročný francúzsky režisér.

Označujú ho za znalca ženskej duše, rád si vytvára silný vzťah k svojim herečkám, hoci zvyčajne spolupracuje s takými, čo sú od neho výrazne staršie. Charlotte Rampling mala päťdesiatštyri, keď ju pred trinástimi rokmi vytiahol zo zabudnutia a spravil z nej ideálnu charakterovú herečku, Kristin Scott Thomas päťdesiatdva, keď s ním vlani nakrútila mysterióznu drámu V dome.

Tentoraz si však vybral mladú, 23-ročnú Marine Vacthovú, topmodelku bez hereckých skúseností, ak nerátame jej cameo úlohu v snímke Ma part du gâteau (2011, Môj kúsok koláča) či drobnú postavičku v Ce que le jour doit à la nuit (2012, Čo deň dlhuje noci).

Ozon ju obsadil do svojho najnovšieho filmu Len 17 (Jeune & Jolie) a predstavil ho na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes.

Príbeh študentky Isabelle sa začína v lete, počas dovolenky v juhofrancúzskom letovisku, kde prežije svoju prvú milostnú skúsenosť. Neprebehne práve najromantickejšie, čo vedie mladé dievča k úvahám o sebe samej a rôznych podobách lásky. Po návrate do Paríža začne viesť dvojaký život a popri škole pracuje ako luxusná prostitútka. Vzrušuje ju stretávať sa v neznámych hoteloch s neznámymi, oveľa staršími mužmi. Jej cena je tristo eur, ale peniaze nie sú dôvodom, prečo to robí, pochádza z dobre situovanej parížskej rodiny.



S režisérom Francoisom Ozonom a herečkou Geraldine Pailhasovou, jej filmovou matkou, počas filmového festivalu v Cannes 2013. FOTO: SITPA/AP

Odteraz budeš pre všetkých len Isabelle

„Isabellina zmena na prostitútku sa dá prirovnať k experimentovaniu mladých ľudí s drogami alebo inými extrémnymi zážitkami. Konfrontuje sa so svetom okolo, snaží sa zistiť, kým je. Isabelle nie je hlúpa, v skutočnosti je bystrejšia než väčšina jej rovesníkov a niektorí dospelí v jej okolí. Nezbavuje sa zodpovednosti za svoje činy. Neospravedlňuje sa,“ opisuje Marine Vacth svoju postavu.

Spočiatku sa obávala množstva erotických scén, nakoniec ju nakrúcanie tak pohltilo, že ich prestala odlišovať od ostatných. „Nahota je kostým, ktorý patrí k mojej postave v tomto filme,“ hovorí modelka, ktorú ako pätnásťročnú objavil hľadač talentov v jej rodnom Lyone. Okamžite si ju obľúbil celý francúzsky módny svet, spolupracuje s Karlom Lagerfeldom, módnymi domami Chloé a Yves Saint Laurent. V roku 2011 nahradila Kate Moss a stala sa tvárou parfumu Parisienne fragrance od Yves Saint Laurenta.

„Herectvo vyžaduje viac, je to komplexnejšia a bohatšia práca než modeling. Napriek tomu je jedna vec, ktorú ma modeling naučil. S telom pracuje podobným spôsobom ako herectvo,“ myslí si Vacthová.

Keď ju stretol režisér Ozon, očarila ho nielen jej krása, ale i krehkosť a súčasne sila, ktorá z nej vyžarovala. Rovno jej navrhol, aby prišla na kamerové skúšky, potreboval si už len overiť, či bude fungovať chémia medzi ňou a Géraldine Pailhasovou, jej filmovou matkou, a filmovým bratom Fantinom Ravatom.

„Bál som sa, že si to zrazu rozmyslí a povie: Čo tu vlastne robím? Preto som jej hneď na začiatku povedal, že to bude náročná úloha, ktorá s ňou ostane až do konca života. Pre Catherine Deneuveovú to bola snímka Kráska dňa, pre Charlotte Ramplingovú The Night Porter. Ty budeš odteraz Len 17,“ povedal jej.



V snímke Len 17 (2013, Jeune & Jolie) stvárnila mladučkú Isabelle.

Prostitútka z presvedčenia

Jeho film začali kritici naozaj okamžite porovnávať so snímkou režiséra Luisa Buñuela Kráska dňa (Belle de jour) z roku 1967. V nej Catharine Deneuve stvárnila mladú buržoáznu manželku, ktorá z nudy začne chodiť do luxusného nevestinca a pod menom Kráska dňa ponúkať mužom svoje služby. „Isabelle sa zmení na prostitútku z túžby, nie zo zúfalstva. Ale to je všetko, tu sa podobnosť končí,“ myslí si Vacthová. „V tomto filme prostitúcia nie je buržoáznou fantáziou. Isabelle nerozumie svojmu telu a učí sa to cez skúsenosti s mužmi.“

Ozon podľa nej nechcel robiť ani sociologickú štúdiu o aktuálnom trende vysokoškoláčok privyrábať si ako luxusné spoločníčky. Isabelle nie je dievča súčasnosti, mohli by sme ju zaradiť do akéhokoľvek obdobia. Tomu pomáha aj fakt, že sa nezaujíma o módu a nerieši svoj vzhľad. „Jediné, na čom sme sa s Francoisom dohodli, bolo, že si nechám narásť dlhšie vlasy a trochu priberiem, aby som mala pubertálne, ešte detsky zaoblené telo,“ spomína Marine Vacth.

K filmu sa dostala šťastnou náhodou, rovnako ako k modelingu, keď režisér Cédric Klapisch hľadal modelku do svojej snímky Ma part du gâteau. A zdá sa, že svojím melancholickým, zádumčivým pohľadom očarila nielen svet módy, ale i svet filmu.