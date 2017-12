Ako sa dá dovolenkovať v Chorvátsku a pritom byť doma

Dvadsaťpäť vtipných poviedok z chorvátskej pláže s dialógmi „v pôvodnom znení“ je ľahkým čítaním o prímorskom hrdinovi. Jeho radostnou témou sú turistky, no aj tak sa posťažuje: „Život je borba, često težka.“

27. nov 2013 o 16:44 Zuzana Golianova

S knihou Gordan a dovolenkou v Chorvátsku je to ako s Mohamedom a horou. Ak nepríde Mohamed k hore, príde hora k Mohamedovi. Ak nebudete čítať knihu Gordan na dovolenke, ale doma, Gordan vás na dovolenku aj tak zavedie; aspoň pocitovo.

Pláže v Chorvátsku. Majú svoje vône, slnko, more a k tomu írečitý miestny kolorit, ktorý vytvárajú domáci so svojou južanskou povahou. Trávia na plážach celé dni, celé sezóny a nakoniec prežijú medzi turistami pri mori aj celý život. Kus takej pláže prináša s humorom a nadhľadom chorvátsky spisovateľ Siniša Novac, ktorý napísal „turistický román“ Gordan s podtitulom Plážové poviedky (Premedia 2013).

Kukuričiar Gordan

Je ich dvadsaťpäť, sú krátke, neberú sa vážne a ráznu autenticitu svojich postáv podporujú najmä dialógy, ktoré zostávajú v pôvodnom znení, čiže zväčša v chorvátčine. Ich hlavnou postavou je Gordan.

Kukuričiar Gordan je zjavom pláže v jednom nemenovanom chorvátskom turistickom mestečku. Jeho príťažlivé telo by stálo za dovolenkový hriech, je snom žien od osemnásť do osemdesiatosem rokov.

„Bol zároveň vo veku, keď mal všetko pred sebou vrátane vozíka s trúbkou a plastovou chladničkou plnou kukurice.“ Každý deň s ňou prešiel desiatky kilometrov. Dorozumie sa v každom jazyku. Keď treba (keď niekto volá o pomoc), do vody skáče sťaby čierny chorvátsky panter, pre mnohých je hrdinom.

V zime robí, čo príde, strážnika, čašníka, komparzistu vo filme, vykladá vagóny alebo otvára výstavy súčasného chorvátskeho umenia. Má svoje sny, ako sa stať milionárom. Odchádza do Nemecka a po štyroch rokoch sa vracia späť. No nie je „nešto u redu“, teda v poriadku. Chce to zmenu.

Vtipné príbehy z pláže vytvára celý rad originálnych postavičiek. Jeho najlepší kamarát je toaletár Željko, kým Dario predáva šišky a okrem toho je frontmanom a spevákom punkovej kapely Mrtav prezident.

Obézna majiteľka reštaurácie Vesna nevyzerá ako playmate, ale skôr ako z časopisu Psychology Today, a horkokrvný rozkladač ležadiel Bojan zasa v maskáčoch budí zdanie, že je Srb prezlečený za Chorváta. V mene poriadku vytiahne aj samopal.

Rebríček neobľúbenosti

Všetci sa doťahujú s turistami, z ktorých žijú. Gordan si vytvára rebríček neobľúbenosti podľa krajín. Na prvom mieste sa umiestnili Česi; vidí ich ako utáraných držgrošov, ktorí sú v zahraničí spokojní len vtedy, keď tam majú svoje české pivo. Autor v týchto pasážach nie je veľmi vrúcny, ale ani nekompromisne kritický. Ide skôr o nadhľad, vtip a stereotypy, ktoré originálne doilustroval konkrétnymi situáciami.

„Život je borba, često težka, umorna ali kad činite dobro, dobro će vam se vratiti. Ali samo kad vas čuva (ochraňuje) Majka Božja i svi sveci.“

Siniša Novac vystriedal niekoľko povolaní. Dlhé roky pracoval v turistickej agentúre, čo bol pre neho nepochybne silný inšpiračný zdroj. Gordan je druhým spoločným vydaním jeho kníh Plážové poviedky a Gordan sa vracia, obohatené ešte o dva nové texty.