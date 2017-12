Pozvánky

28. nov 2013 o 0:00 (kul)

Filharmonická PaCoRa

Špeciálny koncert dnes čaká etnojazzové trio PaCoRa, ktoré si zahrá v Slovenskej filharmónii. Zaznejú skladby huslistu Stana Palúcha, cimbalistu Marcela Comendanta, kontrabasistu Róberta Ragana aj diela Gershwina, Krejčího či Pinkarda. Orchester diriguje Leoš Svárovský, začiatok je o 19.30 h.

Zvonko Lakčevič

Krst knihy Zvonka Lakčeviča Varešky pre partizánov bude dnes o 20.00 h v bratislavskom Hopkirku.

In the name of love v Krokuse

Lucia Dovičáková, Zenita Komad a Peter Wehinger sú autormi výstavy In the name of love, ktorú otvoria dnes o 19.00 h v bratislavskej galérii Krokus. Potrvá do 24. januára.

Ján Milčák a Stanislav Rakús

Prezentácia kníh Jána Milčáka Pocit úľavy a Stanislava Rakúsa Fáza uvoľnenia je dnes o 19.00 h v košickom Artfore. Moderuje Marián Andričík.

Deň otvorených dverí na ŠÚV

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave na Dúbravskej ceste 11 pozýva v piatok od 10.00 do 18.00 h na Deň otvorených dverí.

Zrní v Dunaji

Česká kapela Zrní vystúpi dnes o 20.00 h v KC Dunaj v Bratislave.