Filmové premiéry

Tento týždeň do našich kín pribudne šesť noviniek: Čo keby sme žili spoločne?, Klauni, Konzultant, Len 17, Pozdrav zo spermobanky a Život Adéle.

27. nov 2013 o 17:44 Miloš Ščepka

Čo keby sme žili spoločne?

Et si on vivait tous ensemble. Francúzsko-Nemecko 2011. 96 minút. Scenár a réžia: Stéphane Robelin. Účinkujú: Geraldine Chaplin, Pierre Richard, Jane Fonda, Claude Rich, Daniel Brühl a ďalší

Druhý celovečerný film francúzskeho scenáristu a režiséra Stéphane Robelina je príbehom skupinky starých ľudí z parížskych stredných vrstiev, ktorí sa rozhodli žiť v spoločnej domácnosti. Praktický a sympatický nápad však prináša aj viacero problémov. Napríklad minulosť a v nej ukryté tajomstvá. Komediálna dráma zaujme predovšetkým výkonmi Pierra Richarda, Geraldine Chaplinovej, Jane Fondovej a Daniela Brühla v role mladého vedca.

Klauni

Clownwise. Česká republika-Fínsko-Luxembursko-Slovenská republika 2013. 120 minút. Scenár: Boris Hybner, Petr Jarchovský. Réžia: Viktor Tauš. Účinkujú: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Didier Flamand, Julie Ferrier, Kati Outinen, Zuzana Kronerová, Taťjana Medvecká, Juraj Nvota a ďalší

Oskar, Max a Viktor kedysi tvorili klaunskú skupinu Busters. Potom sa niečo stalo. Teraz sa Oskar vracia z emigrácie, aby v Prahe uzavrel kariéru. Stretnutie s bývalými priateľmi vedie k nevyhnutným konfrontáciám. Osud im ponúka ešte jednu šancu, no aj po tridsiatich rokoch ostáva stále nezodpovedaná otázka kto sa bude smiať naposledy? Na námet Borisa Hybnera a podľa scenára Petra Jarchovského vznikol film, v ktorom popri Jiřím Lábusovi a Oldřichovi Kaiserovi účinkujú francúzsky herec Didier Flamand, Kaurismäkiho dvorná herečka Kati Outinen a francúzska komička Jilie Ferrier. Spoluúčinkujú Juraj Nvota a Zuzana Kronerová.

Konzultant

The Counselor. USA-Veľká Británia 2013. 111 minút. Scenár: Cormac McCarthy. Réžia: Ridley Scott. Účinkujú: Michael Fassbender, Penélope Cruz, Brad Pitt, Cameron Diaz, Javier Bardem a ďalší

Keď režisér Blade Runnera nakrúti film podľa autora predlohy snímky Táto krajina nie je pre starých – a s hercami ako Michael Fassbender, Penélope Cruz, Brad Pitt, Cameron Diaz, Javier Bardem, Rosie Perez či Bruno Ganz, znie to ako splnený divákov vlhký sen. Ridley Scott režíroval hviezdne obsadenú kriminálnu drámu podľa scenára Cormaca McCarthyho s pomerne nízkym rozpočtom 25 miliónov dolárov, pričom obaja boli aj producentmi. Za mesiac od premiéry utŕžili 47 miliónov, ale publikum sa vzácne zhoduje s recenzentmi: zázrak sa nekoná.

Len 17

Jeune & jolie. Francúzsko 2013. 94 minút. Scenár a réžia: François Ozon. Účinkujú: Marine Vacth, Géraldine Pailhas, Frédéric Pierrot, Charlotte Rampling, Fantin Ravat, Nathalie Richard a ďalší

Komplikované dievčenské dospievanie láka filmárov ako šváby pivo. A tak nás pod zámienkami skúmania krehkých adolescentných duší zasýpajú provokatívnymi, erotikou nabitými filmami ako Klip, Trinástka, Melissa P, Ken Park, Spring Breakers. Téma zlákala aj bytostného znalca ženskej psychiky Françoisa Ozona. Cestu mladej Isabelle (Marine Vacth) od straty panenstva ku kariére vyhľadávanej prostitútky rámcuje štyrmi ročnými obdobiami, štyrmi pesničkami a prisládza svojráznym humorom.

Pozdrav zo spermobanky

The Delivery Man. 103 minút. Scenár a réžia: Ken Scott. Účinkujú: Vince Vaughn, Chris Pratt, Cobie Smulders, Andrzej Blumenfeld, Simon Delaney, Bobby Moynihan, Dave Patten a ďalší

Ľahtikár a niktoš David Wozniak zistí, že jeho vklad do spermobanky sa za desaťročia zúročil do podoby 533 detí, ktoré ho teraz, keď dospeli, chcú spoznať. Kanadský scenárista a režisér Ken Scott nakrútil hollywoodsky remake svojej vlastnej úspešnej a cenenej komédie Starbuck z roku 2001 – s komikom Vince Vaughnom v hlavnej role. Na rozdiel od originálu si rozmarná kratochvíľa The Delivery Man – u nás s „vylepšeným“ názvom Pozdrav zo spermobanky, vyslúžila najmä negatívne recenzie.

Život Adéle

La Vie d'Adèle. Francúzsko-Belgicko-Španielsko 2013. 179 minút. Réžia: Abdellatif Kechiche. Účinkujú: Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux, Jérémie Laheurte, Catherine Salée, Alma Jodorowsky a ďalší

Senzačný víťaz tohtoročného festivalu v Cannes so škandalóznou povesťou erotickej drámy prichádza do slovenských kín v skrátenej podobe. Komiks Le Bleu est une couleur chaude francúzskej autorky Julie Maroh inšpiroval renomovaného režiséra tuniského pôvodu Abdellatifa Kechicheho (Kuskus, Čierna Venuša) k filmovej dráme o ďalšom komplikovanom dievčenskom dospievaní, sťaženom tentoraz náklonnosťou k rovnakému pohlaviu. Adélin (Adèle Exarchopoulos) život obráti doslova hore nohami mladá modrovlasá žena Emma (Léa Seydoux), ktorá jej umožní objaviť nepoznané túžby, spoznať samú seba a zmieriť sa so sebou i svetom.