Meky Žbirka s Vianocami začal už v lete

Vydal dve DVD s hitmi aj raritami, urobil dve nové pesničky a chystá veľký vianočný koncert s orchestrom.

27. nov 2013 o 18:02 Oliver Rehák

Vlaňajšiu šesťdesiatku oslávil aj koncertom s orchestrom. Záznam práve vydal spoločne so starými videoklipmi a televíznymi vystúpeniami, no stále ho najviac bavia nové veci.

„Nepatrím k tým, ktorí by sa radi pozerali na seba. Že by som si doma urobil kávu a všetkých zavolal Aha, som v televízii,“ tvrdí Meky Žbirka. Keď sa však dostal do archívov Českej televízie, neodolal. Poskladal kolekciu klipov a televíznych vystúpení, ktoré vychádzajú na DVD spolu s narodeninovým „symfonickým“ koncertom z Prahy.

Hity aj rarity

V kolekcii 25 pesničiek sú okrem najväčších hitov aj rarity. Pôvodný plán bol stihnúť vydanie ešte vlani, no záznamov bolo veľa a času málo. „Oslovili ma, či si sám chcem vybrať reprezentatívne televízne záznamy. Povedal som, že áno, čím sa to natiahlo. Lenže asi nik iný by tam nedal pesničky ako Mesačný svit či Tvár,“ vraví spevák. „Toto je len výber z archívov Českej televízie. Ešte sa pripravuje druhé DVD zo slovenských Televíznych klubov mladých a Trianglov, vtedy to bude kompletné.“

video //www.youtube.com/embed/YAsROSQPtuo

Nájdete tu vystúpenia na Slávikoch aj z rôznych televíznych relácií. Takmer vždy na playback, keďže v 70. a 80. rokoch bola technika na inej úrovni. Kontrast naplno vynikne v porovnaní so záznamom vlaňajšieho koncertu: „Nasnímať celý orchester a kapelu tak, aby to bavilo pozerať aj mňa ako človeka, ktorý je k sebe kritický, bolo pre mňa veľkým prekvapením. Keby sme kedysi do toho vhupli takýmto spôsobom, mali by sme len krásne pankáčske záznamy.“

Vývoj šiel postupne aj vo svete, keď pozeráte zábery z koncertov The Beatles či Rolling Stones, všimnete si napríklad, že prvé (aj štadiónové) koncerty ozvučujú len kombá. „Ale tie staré časy zase majú niečo iné do seba. Laci Lučenič napríklad občas pre istotu v zábere nie je, aby režisér nemal problémy. On už vtedy mal tetovanie, rôzne oblečenie a šialené pohyby. Bavilo ma to pozerať aj preto, že väčšinu našich vystúpení som doteraz nevidel, lebo dévedéčka neboli a keď sa vysielal záznam, spravidla sme niekde hrali.“

Nežije len minulosťou

Okrem archívov sa venoval aj novým projektom. V slávnych londýnskych štúdiách Abbey Road nahral dve novinky, 21. decembra v Košiciach pripravuje ďalší „symfonický“ večer.

Tento termín predznamenáva pesnička Vianočná, ktorú práve zverejnil. Odkedy urobil hitový duet s Mariánom Kochanským a skupinou Lojzo, pravidelne dostával otázky o ďalšej skladbe na rovnakú tému, no vznikla až teraz. Bez objednávky, spontánne.

„Môj spolupracovník Rob Cass je Ír a táto melódia k tomu vyslovene zvádzala. Robili sme pesničku do filmu Fair Play, s ktorou sme boli dosť rýchlo hotoví. Keď už ste v štúdiách Abbey Road, nechcete len tak sedieť v bufete, tak som vytiahol ďalšiu a nahrali sme ju. Na texte som začal robiť ešte v lete doma. Mal som také obdobie, takmer každú situáciu som začal premieňať na text, mám ich plný iPad.“

video //www.youtube.com/embed/dOeCJFmMQ6E

Práve táto pesnička bude mať koncertnú premiéru v Košiciach. A v špeciálnej verzii. „Dirigent Adrián Kokoš ju už aranžuje pre orchester a detský zbor.“