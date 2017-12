Film o otrokoch znovu boduje

Nominácie na Independent Spirit Award.

27. nov 2013 o 18:12 (kul)

V Spojených štátoch vyhlásili nominácie na Independent Spirit Award, najviac ich získal film Steva McQueena 12 rokov otrokom – sedem. O túto cenu sa môžu uchádzať filmy, ktorých rozpočet sa zmestil do 15 miliónov dolárov. V hlavnej kategórii budú o ňu ešte súťažiť dráma All Is Lost s Robertom Redfordom, film bratov Coenovcov o vymyslenom hudobníkovi Inside Llewyn Davis, čiernobiela Nebraska Alexandra Payna a tanečný film Frances Ha.

Film Steva McQueena je príbehom z roku 1840, zo štátu Louisiana a jeho hrdinom je muž, ktorého uniesli a zotročili. Hlavnú úlohu dostal Chiwetel Ejiofor, vo vedľajších úlohách vystupujú Michael Fassbender a Brad Pitt. Film získal hlavnú cenu (cenu divákov) na festivale v Toronte.