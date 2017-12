Presne pred 50 rokmi vydali The Beatles ďalší hit

Vyše milión fanúšikov si objednal v predpredaji piaty singel mladej skupiny I Want To Hold Your Hand.

29. nov 2013 o 16:00 Oliver Rehák

Singel I Want To Hold Your Hand vyšiel 29. novembra 1963 a okrem britskej hitparády sa s ním mladá kapela dostala aj na čelo amerického rebríčka.

Išlo to šialenou rýchlosťou. Bol to len piaty singel štvorice z Liverpoolu, no obchodníci už mali milión objednávok ešte pred oficiálnym vydaním. S I Want To Hold Your Hand vypukla beatlemánia naplno – prvýkrát na oboch stranách Atlantiku.

video //www.youtube.com/embed/brwmLjD-3Hw

Príbeh tejto pesničky sa začal v dome rodičov McCartneyho priateľky, kde bol klavír.

„Vtedy sme písali takmer všetko spolu, iba vo dvojici. Mali sme slová 'Oh you-u-u/ got that something' a keď Paul udrel akord E mol, pozrel som sa na neho a vravím: To je ono! Urob to ešte raz,“ spomínal John Lennon.

Chytľavosť nezvyčajnej melódie so silným refrénom ešte kapela umocnila tlieskaním. V rovnaký deň nahrala aj pesničku This Boy a ďalší singel bol na svete. Keď sa pred 50 rokmi objavil v obchodoch, kapela už viedla britský rebríček so She Loves You, predchádzajúcim singlom. I Want To Hold Your Hand ju však rýchlo vystriedala.

Pre veľký úspech obe pesničky Beatles naspievali aj v nemčine s názvami Sie liebt dich a Komm, gib mir deine Hand, no novinka dokázala dobyť aj ďalšiu krajinu.

Keď vyšli prvé nahrávky Beatles v Amerike, v porovnaní s Britániou to veru žiadny úspech nebol. Manažér Brian Epstein však teraz zapracoval naplno a sila novej pesničky zmietla všetko, čo jej stálo v ceste na čelo amerického rebríčka.

Práve I Want To Hold Your Hand tak naštartovala to, čomu sa v dejinách neskôr hovorilo Britská invázia. A táto pesnička bola aj témou prvého rozhovoru beatlesákov s Bobom Dylanom. Keď pred nimi vytiahol marihuanu a videl zarazené výrazy, odvolal sa na jej text. Zdalo sa mu totiž, že v medzihre nespievajú „I can’t hide“ (Neviem skryť), ale „I get high“ (Dostávam sa do nálady), čo bol slangový výraz pre stav po užití drogy.