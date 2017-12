Nové knihy

1. dec 2013 o 18:16 Alexander Balogh

Agatha Christie: Poirotove Vianoce

Slovenský spisovateľ

Aké by to boli Vianoce pre Hercula Poirota, keby sa počas nich nemusel zaoberať vyšetrovaním zločinu? Agatha Christie si tentoraz vymyslela obzvlášť ťažký prípad, veď aj v The New York Times Book Review napísali, že Poirotov geniálny mozog ešte nikdy nefungoval lepšie. Ale ako to už býva, aj teraz to originálny detektív zvládol, hoci podozrivých zo štedrovečernej vraždy tyranského patriarchu bolo medzi príbuznými neúrekom.

Juraj Činčura: Potopa sveta

Slovart

Geológ a geograf Juraj Činčura sa vybral po stopách legendárnej potopy sveta. Mal ju na svedomí staroveký Zeus, sumerský Enlil, starozákonný Hospodin alebo ju spôsobila kométa, či cunami? Bola to potopa sveta alebo len lokálna potopa, bola jedna či ich bolo viac? Autor si kladie otázky a hľadá odpovede, hovorí prevažne o minulosti, ale na porovnanie uvádza fakty zo súčasnosti, najnovšie teórie i „zaručené“ miesta potopy sveta.

Suzana Tratniková: Třetí svět

Větrné mlýny

Psychologicky ladený román slovinskej autorky skúma vnútorný zápas lesbicky orientovanej hrdinky. Dej sa začína v 80. rokoch, keď mladá punkerka vycestuje z Juhoslávie na rodovú konferenciu do Ženevy a prvý raz je fascinovaná slobodným svetom, no o to frustrujúcejší je návrat domov, sprevádzaný osobnou krízou rozprávačky. Pútavý román navodzuje úvahy o tolerantnosti, pričom mystický prvok v závere akoby predznamenával bratovražednú vojnu.

Zvonko Lakčevič: Varešky pre partizánov

Petrus

Dvadsaťpäť pôvodných balkánskych receptov, každý ilustrovaný iným známym výtvarníkom (ukážka zostavy: Robo Bielik, Erik Binder, Palo Čejka, Vladimír Gažovič, Tomáš Klepoch, Martin Knut, Svätopluk Mikyta, Marek Ormandík, Shooty, Boris Sirka, Erik Šille či Laco Teren). Je to neortodoxná kuchárska kniha, kde však viac než o samotné recepty ide o zábavný návod na prežitie. Tí, čo poznajú predošlú knihu Uspávanky pre partizánov, vedia svoje.