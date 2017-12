V hlave Rosmera

Žijeme v ibsenovských rozporoch

O Inscenácii Rosmersholm sa rozprávame s hercom ĽUBOM BUKOVÝM





Máte k Ibsenovi po najnovších skúsenostiach dobrý vzťah?

Jeho drámu robím prvýkrát - ak nepočítam skúsenosť zo štúdia na VŠMU, ale priblížil som sa k jeho dramatickým textom v Poľsku, kde som vo Vroclavi na Grotowského inštitúte pracoval vo výskumnom seminári zameranom na herecké techniky. S Rastislavom Ballekom sme však na to išli úplne inak.



Ako?

Text je postavený na psychológii a odkrývaní vzťahov postáv. Režisér Rastislav Ballek to celé poprel. Sme na javisku všetci takmer nonstop. Súvisí to s výkladom a zámerom vytiahnuť drámu z interiéru aristokratického meštianskeho salóna do neutrálneho prostredia akejsi novinárskej redakcie, kde sa neustále pripravuje "kampaň" súvisiaca s postavou Johanessa Rosmera. Za jeho chrbtom sa odohráva celý jeho život. Neplatí tu dobová konvencia inscenovania Ibsena. Nový kľúč je postavený na performancii v podobe jednej veľkej etudy, kde narúšame psychologické prúdy vedomia postáv, ale zachovávame témy. Herec sa neobracia na seba, ale jedným okom neustále kontaktuje publikum, ktoré akoby bolo priamou súčasťou inscenácie.



Hráte Rektora Krolla, konzervatívca o dosť staršieho od vás. Prečo padol výber na vás?

V zásade nie je dôležité, koľko má rokov. Myslím si, že režisér Ballek mi možno dôveroval v tom, ako zvládnem ironicko-cynický odstup od diania, nadhľad manipulátora. Som súčasťou sveta ďalších postáv. Režisér sa pri všetkých postavách snažil narušiť, dekonštruovať herecké klišé a stereotypy. Hľadá tak autenticitu, pravdivosť hereckej výpovede.



Zvládne podľa vás divák netradičnú intepretáciu?

Tým, že režisérova koncepcia je silno formálna (symbolická) s prvkami estetiky výtvarného happeningu, je ťažké budovať vnútorné vzťahy medzi postavami. Sú zámerne skryté, aby boli nejednoznačné. Tradičné poňatie diela tu nefunguje. Myslím si však, že podstata textového materiálu "zašifrovaná" do takéhoto scénického jazyka v divákovi môže zarezonovať.

Eva Andrejčáková