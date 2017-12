Na Topfest prídu 30 Seconds to Mars

4. dec 2013 o 17:24 SITA

Piešťanský festival zverejnil prvého headlinera budúceho ročníka, ktorý sa uskutoční 26. až 28. júna.

BRATISLAVA. Americká rocková kapela 30 Seconds to Mars bude jedným z headlinerov ďalšieho ročníka hudobného festivalu Topfest.

Populárna formácia sa po prvý raz predstaví na Slovensku v sobotu 28. júna 2014 na letisku v Piešťanoch.

30 Seconds to Mars majú podobne ako v iných krajinách aj na Slovensku silné fanúšikovské zázemie.

Ich priaznivci si všade vo svete vytvárajú vlastné uzavreté spoločenstvo, ktoré nazývajú Echelon podľa jednej z piesní kapely. Asi najznámejšou pesničkou skupiny je Closer To The Edge.

video //www.youtube.com/embed/mLqHDhF-O28

Lídrom formácie je Jared Leto, ktorého môže verejnosť poznať aj z filmového plátna. Zahral si napríklad v snímkach Klub bitkárov (1999), Requiem za sen (2000), Obchodník so smrťou (2005) či Pán Nikto (2009).

Ďalšími členmi sú jeho brat, bubeník Shannon Leto a Tomo Miličević, ktorý sa do kapely dostal prostredníctvom konkurzu v roku 2003.

Kapela 30 Seconds to Mars vznikla ešte v roku 1998 a na svoje konto si dosiaľ pripísala štyri štúdiové nahrávky - 30 Seconds to Mars (2002), A Beautiful Life (2005), This Is War (2009) a v máji tohto roka pribudla Love, Lust, Faith and Dreams (2013).