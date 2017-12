Pozvánky

Krst Jukeboxu, Holokoulí, Poviedka 2013, Sami sebe si, Skúsime to cez vesmír, Lenn(ON) & MY

5. dec 2013 o 0:00 (kul)

Krst Jukeboxu

Krst výberového albumu slovenskej alternatívnej legendy Le Payaco s názvom Jukebox bude dnes o 20.30 h v bratislavskom klube Randal. Špeciálnym hosťom bude kapela Kosa z nosa posilnená o Fedora a Viktora Frešovcov, krstným otcom Michal Kaščák, ktorý si s Le Payaco aj zahrá.

Holokoulí

Dnes o 20.00 h bude v Gorila.sk Urban Space v Bratislave krst kontroverzného severského bestselleru Holokoulí za účasti autora knihy Madsa Larsena. Moderuje Michal Sabo, knihu uvedie do života slovenský hudobník Ego .

Poviedka 2013

Slávnostné odovzdávanie cien finalistom literárnej súťaže Poviedka 2013 Asseco solutions a krst zborníka ocenených prác bude dnes o 18.00 h v bratislavskom KC Dunaj.

Sami sebe si

Vernisáž výstavy autorských projektov kníh Sami sebe si bude dnes o 16.30 h v Turčianskej galérii v Martine. Trvanie do 2. februára.

Skúsime to cez vesmír

V Nitrianskej galérii otvoria dnes o 18.00 h výstavu Skúsime to cez vesmír (Džadoň, Ondák, Parker, Poliačiková a ďalší), kurátori Omar Mirza a Olga Staníková. Výstava potrvá do 2. februára.

Lenn(ON) & MY

Večer hudby a poézie Lenn(ON) & MY bude dnes o 19.09 h v Kafe Scherz v Bratislave.