Filmové premiéry

Tento týždeň do kín prichádza päť filmov: Dočkáme sa Ježiška?, Ľadové kráľovstvo, Oldboy, Shun Li a Básnik, Špina.

4. dec 2013 o 18:31 Miloš Ščepka

Dočkáme sa Ježiška?

Přijde letos Ježíšek? Česká republika - Slovenská republika - Mexiko 2013. 100 minút. Réžia: Lenka Kny. Účinkujú: Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Václav Postránecký, Dolores Heredia, Aislinn Derbez, Igor Chmela, Pavel Kříž, Danica Jurčová a ďalší

Emigrant José (Josef Abrhám) sa po tridsiatich rokoch vracia z Mexika do Prahy. Jeho manželka Dolores (Dolores Heredia) verí, že nenaplnenú túžbu ich dcéry Penélope (Aislinn Derbez ) po dieťati by mohlo zázračne vyriešiť Pražské Jezuliatko. Milujúci José sa na cestu odhodlá, hoci vie, že v Prahe naňho stále čaká jeho minulosť. Napokon – je to druhý celovečerný hraný film českej dokumentaristky Lenky Kny. Jej debut z roku 2009 sa tiež zaoberal tajomstvami z minulosti a volal sa Stínu neutečeš.

video //www.youtube.com/embed/GEwQXAk8dw

Ľadové kráľovstvo

Frozen. USA 2013. 109 minút. Réžia: Chris Buck. V slovenskom znení: Lucia Bugalová, Andrea Somorovská, Juraj Kemka, Michal Kľučka, Marián Labuda mladší, Dušan Kaprálik, Roman Pomajbo, Alfréd Swan, Ján Greššo a ďalší

Na milú princeznú Annu uvrhne kliatbu jej bezcitná sestra Elsa, ľadová kráľovná. Záhuba hrozí celému kráľovstvu Arendelle. Jedinou šancou je podstúpiť nebezpečnú cestu cez zasnežené hory. Annu sprevádzajú drsný horal Kristoff a sob Sven. Stretávajú sa s tajomnými trollmi, smiešnym snehuliakom Olafom, no i s armádou kráľovniných zmrznutých bojovníkov. Uhádli by ste, že režiséri Chris Buck (Divoké vlny, Tarzan) a Jennifer Lee sa inšpirovali známou rozprávkou H. Ch. Andersena Snehová kráľovná? Tvorcovia priznávajú výrobné náklady 150 miliónov dolárov, ale film potvrdzuje, že ak animovaná snímka nič neriskuje, nemôže prehrať. Americkí recenzenti sú nadšení.

video //www.youtube.com/embed/FLzfXQSPBOg

Oldboy

USA 2013. 104 minút. Réžia: Spike Lee. Účinkujú: Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Sharlto Copley, Samuel L. Jackson, Michael Imperioli, James Ransone, Lance Reddick a ďalší

Joe Doucett bol 20 rokov v záhadnom väzení. Jedného dňa sa rovnako bez vysvetlenia ocitol na ulici. Neznámy hlas v telefóne mu oznámil: „Ak chceš vidieť svoju dcéru ešte niekedy živú, odpovedz na dve otázky. Prečo som ťa nechal väzniť? A prečo som ťa teraz pustil von?“ Filmový bojovník proti rasizmu Spike Lee s rozpočtom 30 miliónov dolárov režíroval hollywoodsky remake kultového juhokórejského thrilleru Chan-wook Parka spred desiatich rokov, ktorý zasa bol adaptáciou rovnomenného japonského komiksu. Pôvodných 140 minút prikázali Leemu producenti zostrihať na súčasných 104, čo viedlo k tomu, že režisér sa od diela do istej miery dištancoval. Recenzenti netaja sklamanie. Paradoxné je, že režisérovi vyčítajú aj stereotypné stvárnenie príslušníkov rôznych etník a kultúr.

video //www.youtube.com/embed/ZrLcnrnEqyI

Shun Li a Básnik

Io sono Li. Taliansko-Francúzsko 2011. 98 minút. Réžia: Andrea Segre. Účinkujú: Tao Zhao, Rade Šerbedžija, Marco Paolini, Roberto Citran, Giuseppe Battiston, Giordano Bacc a ďalší

Čínska imigrantka Shun Li (Tao Zhao) pracuje ako barmanka v rybárskom mestečku Chioggia na kraji Benátskej lagúny. V ovzduší nedôvery a posmeškov miestnych obyvateľov sa zoznámi s osamelým rybárom, prezývaným Básnik (Rade Šerbedžija). Ich priateľstvu však nepraje talianska ani čínska komunita. Sociológ a dokumentarista Andre Segre analyzuje svojím celovečerným hraným debutom stret rozdielnych kultúr, spoločenské hodnoty a konvencie. Film získal viacero ocenení na festivaloch v Londýne, Reykjaviku, v talianskej Lecce i v Benátkach.

video //www.youtube.com/embed/fB6aNVyLqx8

Špina

Filth. Veľká Británia 2013. 97 minút. Scenár: Jon S. Baird, Irvine Welsh. Réžia: Jon S. Baird. Hudba: Clint Mansell. Účinkujú: James McAvoy, Imogen Poots , Jamie Bell, Iain De Caestecker, Emun Elliott a ďalší.

Cynický skorumpovaný edinburský detektív Bruce Robertson (James McAvoy) využíva každú príležitosť prekaziť kariéru svojim kolegom i podriadeným. Mal by vyšetrovať vraždu, no v ceste mu stojí závislosť od alkoholu a kokaínu, zhoršovanie mentálneho zdravia i zopár mimoriadne náročných mimomanželských afér. Producent, scenárista a režisér Jon. S. Baird svoj druhý celovečerný hraný film nakrútil za 3 milióny libier podľa rovnomenného románu Irvina Welsha (Trainspotting, Acid House). České kiná film uvádzajú pod výstižnejším názvom Sviňák.