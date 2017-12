Saul Leiter fotil New York s okom maliara

Americký fotograf patril v 50. rokoch minulého storočia k priekopníkom farebnej fotografie.

6. dec 2013 o 10:25 Zuzana Halánová

Učarovali mu ulice New Yorku.(Zdroj: MUBI.COM)

Jeho diela sú kombináciou jedinečného pohľadu maliara a fotografa.

Napriek tomu, že fotografie Saula Leitera (3. 12. 1923 – 26. 11 2013) dnes patria do zbierok svetových galérií, dlhé roky ležali uňho v šuplíku. Známy bol predovšetkým ako módny fotograf.

Dôvodom, že jeho „street fotografie“ z New Yorku boli dlho neznáme, je fakt, že Leiter veľmi skoro začal fotografovať farebne, čo z neho rýchlo urobilo vychyteného módneho fotografa. Vďaka umeleckému šéfovi magazínu Esquire Henrymu Wolfovi získal kontrakt, ktorý mu otvoril dvere do módneho biznisu.



„Môj priateľ Henry (Wolf) mi raz povedal, že mám mimoriadny talent byť ľahostajný k možnostiam. Myslel si, že ich moc nevyužívam na posun v kariére, ale ja som to skrátka cítil tak, že radšej pôjdem domov, dám si kávu a budem sa pozerať cez okno,“ povedal o svojej kariére módneho fotografa Leiter.



Napriek tomu jeho fotky počas nasledujúcich dvadsiatich rokov uverejňovali svetové magazíny ako Vogue, Elle či Harper’s Bazar.

Fotograf za sklom

Rodičia z neho chceli mať rabína. On sa však rozhodol pre umenie. Keď mal 23 rokov, odišiel z rodného Pittsburghu do New Yorku, kde sa venoval maľbe.



Ovplyvnil ho najmä abstraktný expresionizmus a jeho priateľstvo s maliarom Richardom Poussett-Dartom, ktorý mu priblížil fotografiu. Pod jeho vplyvom pustil z ruky štetec a na krk zavesil fotoaparát. Maľby sa však nikdy celkom nevzdal.

Celý život ho fascinovali ulice New Yorku, ktoré zobrazoval s jemnou estetikou maliara. Na začiatku 50. rokov fotil podobne ako jeho súčasníci, napríklad Richard Avedon, čiernobielo.



V tomto období Edward Steichen, svetoznámy fotograf a bývalý kurátor zbierok fotografie Múzea moderného umenia v New Yorku, vystavuje 23 jeho fotografií, aby sa na ne vzápätí na 40 rokov zabudlo. Cyklické zabúdanie a znovuobjavovanie sprevádza jeho tvorbu počas celého života.

Čiernobiely svet Leitera však bavil len chvíľu. Na ľudí sa pozeral s okom maliara, ktorý má rád farby a ktorý nikdy nezaprel svoju fascináciu abstraktným expresionizmom.



Jeho fotografie žiaria pestrými farbami, ktoré zaujímavo skladá do abstraktných tvarov. Pohľady do newyorských ulíc tak predstavujú skladbu farebných geometrických plôch v kombinácii s ľuďmi, ktorí akoby sa pohybovali medzi dvomi realitami.

Často fotografuje skrytý za sklom newyorských kaviarní, vďaka čomu vytvára vlastnú realitu, keď sa za oknom pohybujú len nejasné farebné siluety. Tieto jeho práce však ostali dlho neobjavené.

Early Color

Počas rokov práce módneho fotografa ulice New Yorku nikdy neopustil. Pohľady cez okno ho fascinovali viac ako svet módy. Tieto jeho fotografie však väčšiu pozornosť získali až v roku 2006, keď mu vyšla kniha „Early Color“. Až tá ho predstavila ako jedinečného street fotografa.

Odvtedy mal pevné miesto medzi svetovými fotografmi a vystavoval svoje diela po celom svete. Dnes sú majetkom svetových galérií ako Metropolitan múzeum, Múzeum moderného umenia v New Yorku či Viktoria a Albert múzeum v Londýne. Poslednú výstavu mal na jar tohto roka v Kunst Haus vo Viedni.

Rok pred jeho smrťou dokončil režisér Tomas Leach dokument „13 životných lekcií so Saulom Leiterom“, ktorý ho predstavuje nielen ako fotografa, ale hlavne ako človeka, ktorý napriek tomu, že počas života dosiahol fotografický Olymp, zostal stáť na zemi.