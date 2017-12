Dočkáme sa Ježiška? Len láskyplaná komédia s ním

Nový český film by potreboval razantne prestrihať, upratať hudbu a vypustiť najhoršie vizuálne gýče.

6. dec 2013 o 17:48 Miloš Ščepka

Pokus nakrútiť vianočnú romantiku, ktorá bude stálicou sviatočných obrazoviek, nevyšiel.

Českí recenzenti, ktorí pod čiernu zem znosili film Lenky Kny Dočkáme sa Ježiška?, vlastne urobili to najlepšie, čo mohli.

Sčítaný divák ide do kina bez očakávaní a dostane film, ktorý je miestami zmätený, pridlhý a trpí viacerými chybami, ale dá sa vidieť aj bez vážnejšej ujmy. Otázkou je, čo dostane divák, ktorý uverí plagátom a vyberie sa na „láskyplnú vianočnú komédiu“.

Romantika z telenovely

Zámer bol možno chvályhodný: nakrútiť svetovú českú vianočnú romantickú záležitosť, ktorá sa stane stálicou sviatočných obrazoviek. Lenže už začiatok je sporný: Český emigrant v Mexiku José má manželku Dolores a vydatú dcéru Penélope, ktorá sa márne usiluje otehotnieť.

Zbožnej Dolores nahovorí, že s dcériným problémom môže pomôcť pražské Jezuliatko. Alebo to nahovorí Dolores jemu? Pretože ona ukrýva tú pravú svätú sošku Jezuliatka, ktorú cez vojnu z Prahy ukradol jej predok.

Dolores verí, že Jezuliatko treba vrátiť, lebo Boh ju trestá neplodnosťou jej zaťa. Penélope otec presvedčí, aby išla do Prahy a našla si oplodniteľa, ktorý zaskočí za manžela. Toho nechajú doma a po celý čas si naňho ani nespomenú. Nuž, toto asi nie je najlepšie východisko pre romantiku sviatkov tradičnej rodiny.

V Prahe na Josého čaká nielen kamarát Rudo, ale aj stará láska Květa. Ďalej tu máme Květinho syna Michala s manželkou a deťmi, sympatického všeumelca Martina, smutného nočného vrátnika Jaroslava, nezodpovednú matku – narkomanku, kostolníka vykrádajúceho pokladničky a ďalšie postavy. Osem hlavných má svoje vlastné príbehy.

Bolo by skvelé, ak by na spôsob britských vzorov všetky boli pútavé, dojímavé a vypointované alebo aspoň zavŕšené. Scenár však neprešiel rukami skúseného dramaturga, ktorý by oddelil dôležité od nepodstatného, vybrúsil jednotlivé príbehy a pomohol pospletať ich tak, aby sa na Štedrý večer nenásilne pretli a vzájomným pôsobením šťastne skončili.

Načo lámať palicu?

Vycizelovaný scenár by potom mal dostať skúsený sebaistý režisér, schopný viesť a zladiť kameru, hudbu, hercov i strih, vytvoriť tú správnu kombináciu štylizácie a realizmu.

Dočkáme sa Ježiška? pôsobí, akoby každý z tvorcov (a veľmi často i hercov) vykonával svoju časť práce na filme sám, bez vedomia spoločného cieľa a bez spolupráce. Príbehy nie sú až také zaujímavé, nedejú sa prirodzene, ale často nasilu, z ľubovôle scenáristiek.

Priveľké kvantum postáv spolu s množstvom zbytočných scén a zlou skladbou vyvoláva občas zmätok, hraničiaci s rozpakmi. Rozpačito vyznievajú aj pomalé, tiché scény, ktoré by mali byť nabité inzerovanou vianočnou romantikou, lenže zostali prázdne. Rozpačití sú i herci.

Popri výraznej, no nie vždy vhodnej hudbe Michala Pavlíčka znejú do omrzenia všemožné otravné svetové i domáce vianočné hity a korunu nasadzujú priznane umelé gýčové prelety komét, pády trblietavých iskričiek či stopy, objavujúce sa samy od seba v čerstvom snehu.

Nič nie je stratené. Po razantnom prestrihaní, vypustení zbytočných epizód a skrátení rozťahaných scén, uprataní hudby, zjemnení brutálneho product placementu a odstránení najhorších vizuálnych gýčov by z Dočkáme sa Ježiška? napokon mohol byť celkom pozerateľný sedemdesiatminútový vianočný film. Možno aj lásky plný – a nie iba planý.