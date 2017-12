Najlepší slovenský album roka? Kirschner, Korben Dallas i Vandali (#4)

Pýtali sme sa muzikantov a hudobných novinárov na ich najobľúbenejšie tohtoročné slovenské albumy.

Pred podobnými koncoročnými anketami si novinári zvyknú na niekoľko dní sadnúť a "podoháňať resty". Narýchlo si vypočujú niekoľko albumov, ktoré sa im kopili na poličke a akosi intuitívne ich zaradia do rebríčka spolu s tými, ktoré si k nim našli cestu už cez rok.

V tomto prípade však respondenti nedostali veľa času a do ich výberov sa tak dostala len tá hudba, ktorá ich v roku 2013 spevádzala prirodzene.

Z riadkov nižšie je zjavné, že na slovenskej hudobnej scéne pribudlo niekoľko zaujímavých nahrávok. Na najbližšie týždne sme naplánovali ešte niekoľko bilančných dielov.

Patrik Marflák, hudobný publicista, šéfredaktor Hudba.sk

"Mimo práce domácu hudbu veľmi nepočúvam a nesledujem, takže tu nepoviem nič nové či objavné. Baví ma nový Korben Dallas a Nvmeri, prekvapili Walter Schnitzelsson, Zdenka Predná aj AMO, silný album nahrali Robert Pospiš a Martin Sillay (Doba). Som zvedavý na nový Kolowrat, ktorý som ešte nepočul. Zo slovenských koncertov u mňa vyhráva Jana Kirschner. Odvtedy znie Moruša biela u nás doma snáď každý deň, iniciátorkou je moja 15-mesačná dcérka.

Je to album plný hravosti a detskej nepredvídateľnosti, ktorú sa mnohí dospelí márne snažia pochopiť (resp. chcú chápať okamžite), a tým sa oberajú o zážitok. Na tom dieťati vidím, že ľudia si vo svojej prirodzenosti dokážu zamilovať akúkoľvek hudbu, ktorá k nim prehovára. Vôbec pritom nemusí byť ľahko uchopiteľná či jednoduchá. Len si nesmieme sami stavať mantinely.

Vadia mi detské pesničky, ktoré sú prvoplánovo infantilné, práve tam tá degradácia vkusu zrejme začína. A pokračuje v rádiách, ktoré nie sú schopné zahrať už ani tú Janu Kirschner."

video //www.youtube.com/embed/P2mgbmZyLbg

Oliver Rehák, redaktor SME

"O jednoznačne najlepšom albume Made in SVK sa hovorí naozaj ťažko. Tento rok sa totiž nazbieralo niekoľko vydarených nahrávok. Každá je zaujímavá niečím iným, no dajú sa rozdeliť do dvoch skupín.

Prvú spája výrazný posun od predchádzajúcej tvorby. Jana Kirschner (Moruša biela) vymenila kapelu za 14-členný orchester, čo prinieslo úplne nový zvuk aj spevácke polohy, Autumnist (Sound of Unrest) urobil krok od inštrumentálnych elektronických plôch k pesničkovejším štruktúram, David Kollar (The Son) odvážne prekročil tradičné formy gitarového hrania, Korben Dallas (Karnevalová vrana) prešli od mathrockových skladačiek-nakladačiek ku pokojnejším klenutým melódiám.

A potom vyšli pozoruhodné debuty: od nadžánrovej "superskupiny" Zlokot (Slowakische Idiot) cez rýchlo-hore-idúcu hviezdu gitarovej scény Walter Schnitzelsson (Fever) a komornú operu výtvarníka Andrása Cséfalvaya (Funeral the Musical), ktorý je mojím speváckym objavom roka až po kolekciu autorských pesničiek Katarzie (Generácia Y). Sem patrí aj projekt Typornamento - záznam zhudobnenia grafických partitúr Milana Adamčiaka českými a slovenskými skladateľmi na objednávku pražského súboru Agon."

video //www.youtube.com/embed/yJ6DCZCfjpM

Štefan „Pišta Vandal“ Chrappa, hudobník a spisovateľ

"Hex krstili knihu a dvojCD. Na ich koncerte hrali rôzni hostia. Keď dospieval Juraj Benetin pesničku Otec, Šarkan – ceremoniár vyhlásil: „To bol Lukáš Fila a jeho nezabudnuteľný vokál!“ a ukázal na odchádzajúceho Benetina. Smiali sme sa ako diví. Zato však všetky ženy v hľadisku boli rozrušené! „Čo je to za hlas?“ pýtali sa. „To je hlas klitotras!“ takto sme definovali zafarbenie vokálu korbendallasáckeho frontmana. No pozor, rozochvieva aj srdcia.

Parádne texty, fajnové songy, autentické vyžarovanie a radosť, to je Karnevalová vrana od tria Benetin, Guttler, Fila (Korben Dallas). Jednoznačne najlepší album, čo tu vyšiel! Dávam mu desať bodov z desiatich, no to nič nemení na tom, že ten album z celého srdca nenávidím, pretože naň ohavne žiarlim!"

video //www.youtube.com/embed/BoWejfhhHJY

Stanka Apfelová, hudobníčka

"Toľko albumov ako za posledný rok na Slovensku nevzniklo už dávno (teda aspoň pokiaľ siaha moja pamäť). Mám radosť, že za podstatnou časťou nových slovenských albumov stojí značka Slnko records, čo je dôkazom, že keď sa niečo robí s láskou a poctivo, nie je šanca, aby to dopadlo zle. Práve jedným z najlepších titulov roku 2013, ktoré vznikli v našich končinách, je pre mňa novinka kapely Kolowrat - Pobiť sa/ Utiecť, vydaná pod spomínanou značkou Slnko records.

Páči sa mi ich špinavosť. Veľa kapiel sa snaží mať na albume čo najčistejší zvuk, v zmysle, mať všetko dokonalé, čo často vedie k tomu, že album nie je uveriteľný a „nežije“. Kolowrat je pre mňa kapela plná emócií, gradácie, zmysluplných textov a spôsobuje mi zimomriavky, od začiatku do konca. Kolowrat sa od prvého momentu neštylizujú do nejakej pózy, razia si svoju cestu, sú úprimní a energickí.Práve preto je pre mňa Pobiť sa/ Utiecť to najlepšie, čo u nás v roku 2013 vyšlo."

video //www.youtube.com/embed/TGCG2CKt9aQ

Andrej Šuba, hudobný publicista

"Vybrať jednu nahrávku by znamenalo byť nespravodlivý voči ostatným, pretože mňa ich tento rok zaujalo hneď niekoľko: CD Quasars Ensemble (Hevhetia), ktoré dáva do kontextu Sonatínu pre 11 nástrojov v Bratislave pôsobiaceho Alexandra Albrechta (1874–1951) s dielami jeho slávnejších súčasníkov Schönberga a Hindemitha, objav takmer neznámych kvartet Beethovenovho priateľa z oravských Leštín Mikuláša Zmeškala (1759–1833), ktorý majú na svedomí muzikologička Anna Schirlbauer, huslista Miloš Valent a jeho hudobníci (Pavlík Records) a dramaturgicky invenčné spojenie diel Bacha a Debussyho na CD klaviristky Veroniky Lackovej-Lovranovej (Diskant).

Ak by som mal predsa len vybrať jedno meno, bol by to huslista Milan Paľa za jeho titanský niekoľkoročný projekt nahrávky všetkých diel pre sólové husle slovenských skladateľov (Pavlík Records). Paľovo presvedčenie o kvalitách slovenskej hudby cítiť z každého tónu a vďaka jeho majstrovstvu má moc meniť Šavla na Pavla. Je to zriedkavý dar. Klasickej hudbe na Slovensku toho chýba veľa, talentovaní umelci to však našťastie nie sú..."

video //www.youtube.com/embed/Nfg4Z4VPFHs

Rudi Rus, hudobný publicista, moderátor Rádia_FM

"Často som počúval novinku od Korben Dallas. Veľkú radosť mi urobili aj banskobystrickí Brainscan s ich albumom Reflections. Materiál takmer svetovej úrovne vo svojom žánri nahrali hlohoveckí Craniotomy. Prekvapili ma Feel A Curse z Liptova a potešili bratislavské stálice Persona Grata a Castaway.

Najlepším slovenským albumom v tomto roku sú však jednoznačne Synovia hromu od Vandalov. Parádny kanadský zvuk, výborné skladby, nespútaná energia, miestami priam čadovská agresivita - radosť počúvať. Zas a znova, stále dokola."

video //www.youtube.com/embed/-3Ck57nHHpg

Jonatán "Pjoni" Pastirčák, hudobník

"Keďže dianie na slovenskej scéne nesledujem úplne podrobne, musel som si trocha zrekapitulovať uplynulý rok. Nakoniec u mňa vyhral release labelu Aj lav mjuzik, ktorý toho tento rok vydal viac zaujimavého (Fat Kit, Luvly Isles Bonus), ale album Biomata s názvom Montáž ma svojim konceptom a zvukovou pestrosťou dostal najviac.

Biomat tu veľmi precízne pracuje s vrstvením samplov zo svojej vyberanej vinylovej zbierky a do toho elegantne vmiešava svoje turntablistické umenie. Väčšina pesničiek na albume má šťavu, nápad a energiu. Napriek tomu sú tam aj tracky, ktoré mi prídu kompozične nedotiahnuté a príliš repetitívne, to ale nič nemení na tom, že je to pre mňa slovenský album roka!"

Celý album si môžete zadarmo vypočuť tu.

