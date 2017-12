Teraz to nie je joint, ale iba film

S psychologickým trilerom Oldboy nie je možno spokojný ani sám režisér Spike Lee.

8. dec 2013 o 16:44 Kristína Kúdelová

Film s Joshom Brolinom v hlavnej úlohe má slabú návštevnosť, nezarobil na ňom ani grafický dizajnér. Fanúšikovia Spika Leeho sú nahnevaní.

Pred pár dňami sme tu zverejnili rozhovor s americkým hercom Joshom Brolinom, rozplýval sa, ako ho režisér Spike Lee neustále prekvapoval a aké netradičné bolo nakrúcanie filmu Oldboy.

Tak to ho vtedy ešte asi nevidel. Keď remake populárneho kórejského filmu prišiel do kín, dôvody na oslavu sa rozplynuli. Publikum bolo rozčarované. Neprijalo príbeh o samoľúbom biznismanovi a alkoholikovi, ktorý sa raz prebudí uzavretý v neznámej izbe a za dvadsať rokov väzenia má sto dôvodov zošalieť. A neprijal ho asi ani Josh Brolin. „Mám naň svoj názor,“ povedal v rozhovore pre Los Angeles Times, „ale radšej si zahryznem do jazyka.“

Na tajomstvo nebol čas

Pôvodný film Oldboy nakrútil Chan-wook Park v roku 2003 a súťažil o Zlatú palmu na festivale v Cannes. Vtedy bol v porote Quentin Tarantino a veľmi zaň bojoval (aj mu vybojoval Cenu poroty), takže nie je ťažké predstaviť si, aký ten film je.

video //www.youtube.com/embed/ZrLcnrnEqyI

Je to veľmi krvavý a zároveň aj psychologický triler o pomste. Nielenže uväznený muž nevie, kto ho zatvoril - netuší ani prečo ho ten niekto potom na pár dní pustil von. Spike Lee však celkom nevyužil možnosti, aby jeho meniace sa emocionálne rozpoloženie zúročil a príbeh vyrozprával obyčajne, lineárne.

V kórejskej verzii bol motív pomsty opradený tajomstvom, až takým, že podráždené publikum mohlo vyskočiť z kože. Teraz by však bolo vďačné, keby z neho Spike Lee zachoval aspoň polovicu.

Nemal na to vo filme čas? Agentúra Reuters píše, že pôvodne chcel, aby bol film dlhý tri hodiny, potom ho však donútili, aby ho zostrihal na 105 minút. To, že s výsledkom nie je sám stotožnený, vraj potvrdzujú aj úvodné titulky. Oldboy je v nich uvedený ako Spike Lee Film, hoci on svoje diela zvyčajne podpisuje ako Spike Lee Joint.

Dlho nič nezarobil

Do kina sa naň zatiaľ ľudia nehrnuli. Jeho rozpočet bol tridsať miliónov dolárov a päť dní po premiére sa z nich vrátili len dva. Najslávnejšími filmami amerického režiséra teda zostávajú drámy Konaj správne, Malcom X.

Film Inside Man (Spojenec) z roku 2006 je posledný, ktorý mu v kinách zarobil.

Potom sa Lee, známy bojovník za rovnosť a tolerantnosť medzi národmi a rasami, zviditeľňoval tým, že verejne kritizoval svojich kolegov: Clint Eastwood vo filme z druhej svetovej vojny Listy z Iwo Jima odignoroval hrdinstvo černošských vojakov a Quentin Tarantino bol zas taký necitlivý, že v Divokom Djangovi predstavil černošský holokaust ako spaghetti western.

Sám sa pritom v americkom filmovom biznise cítil už dlhšie bez podpory a na svoj budúci film zbieral peniaze v kolektívnej zbierke na portáli kickstarter.com.

Dizajnér je sklamaný, Spike Lee nie je advokát

Úspešne, fanúšikovia ho podporili. Teraz ho však na sociálnych sieťach kritizovali za to, ako sa postavil k prosbe, s ktorou sa na neho obrátil dizajnér Juan Luis García. García navrhol grafiku ku kampani filmu Oldboy, ale keďže mu vraj ponúkli smiešne malý honorár, zo spolupráce vystúpil.

Keď zistil, že reklamná agentúra ju napriek tomu bez zaplatenia použila, napísal list Spikeovi Leeovi. Dúfal, že ho pochopí a bude jeho advokátom. Ale na to sa vraj Lee necítil. „Prečo by som mal platiť niekomu, koho som v živote nestretol?“ cituje ho Hollywood Reporter. „So mnou žiadnu dohodu neuzavrel.“

A to mal Oldboy americkú premiéru na Deň vďakyvzdania - s plánom, že v štandardnej ponuke rodinných filmov zapôsobí ako vyslobodzujúce osvieženie.