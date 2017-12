Surreálna poetika ako kľúč pohľadu na politiku

Divadlo Aréna uviedlo menej známu Ibsenovu hru Rosmersholm.

8. dec 2013 o 16:59 Zuzana Uličianska

Náhodné stretnutie Dalího, Rotha a Balleka na pingpongovom stole prinieslo surreálnu inscenáciu o reálnych témach.

Rosmersholm nie je najhranejšou z Ibsenových hier, na Slovensku sa uvádzal len dvakrát. Inscenátorov môže odstrašiť pátos, s akým pristupuje hlavný hrdina k svojej dôležitosti. Bývalý pastor Johannes Rosmer je prirodzenou autoritou, s jeho podporou by sa kdekto rád zaštiťoval. Na začiatku hry sa cíti dostatočne silný a slobodný, aby sám začal verejne brániť liberálne názory proti tlaku verejnej mienky i cirkvi.

Nik nie je taký nevinný

V hre teda nachádzame stále aktuálny boj medzi tradičnou a tzv. novou morálkou. Rosmerov zápas o vnútornú integritu je však ešte krutejší ako ten politický, práve on ho privedie do tragického konca. Veľmi rýchlo sa totiž ukáže, že nikto nie je taký nevinný, aby sa nedal rozniesť v novinách či aby o sebe nezapochyboval. Vo verejnom priestore vždy vyhrajú tí, čo dokážu predstierať a hovoria to, čo sa od nich žiada.

Navonok to vyzerá ako klasický manželský trojuholník – obdivovaný muž, chorá manželka a mladá spoločníčka, ktorá priniesla do domu energiu a život. Rebekka je aktívna žena s názorom. Duševné prepojenie Rebekky a Johannesa je naznačené už v kostýme – obaja majú úbory na jogging. Jediným odkazom na tradíciu je dôstojné kreslo, na ktorom je však herec niekedy úplne skrčený...

Ako vo volebnom štábe

Robert Roth je v tej postave výnimočne striedmy a presný. Petra Vajdová dala Rebekke až mrazivú kontrastnosť. Bývalý Rosmerov učiteľ Brendel v podaní Martina Hronského trochu zanikol, postava konzervatívneho pastora Krolla bola však v podaní Ľubomíra Bukového veľmi presvedčivá.

Inscenačný kľúč Rastislava Balleka formálne pripomína jeho ostatné réžie. Scénu tvorí sada niekoľkých stolov – od pinpongového až po kancelársky. Skôr ako na tradičnom rodinnom sídle sa nachádzame v akomsi volebnom štábe, na nástenkách sú heslá, znak hnutia hippies aj množstvo odkazov, pripomienok toho, čo by sme mali v živote robiť. Pani Helsethová nie je domácou, ale akousi PR asistentkou.

Tvorcovia sa hlásia k inšpirácii surrealizmom nielen v úvodnej sekvencii, ktorá pôsobí ako z nemého filmu. Postava novinára Mortensgarda je zdvojená, performerka Sláva Daubnerová na scéne s gráciou stelesňuje mŕtvu manželku Beátu.

Ak aj odchádzame z predstavenia s tým, že množstvo akcií, ktoré sa paralelne odohrávali na javisku, odpútalo pozornosť od niektorého momentu či témy, je to vždy lepšie, akoby nám malo byť všetko až priveľmi jasné.