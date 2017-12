Tolkiena chceli sfilmovať aj The Beatles

Lennon si veľmi túžil zahrať Gluma, McCartney mal byť Frodo, Ringo jeho spoločník, Harrison čarodejník Gandalf a celé to mal režírovať Stanley Kubrick.

9. dec 2013 o 17:41 Oliver Rehák

Nechýbalo vraj veľa a slávna skupina sa mohla objaviť v ďalšom filme.

John Lennon si veľmi túžil zahrať slizkého Gluma, Paul McCartney mal byť dobrák Frodo, Ringo Starr jeho spoločník Sam, George Harrison múdry čarodejník Gandalf a celé to mal režírovať Stanley Kubrick. Toto nie je žiadna fikcia, bol to skutočný plán skupiny The Beatles, ktorá chcela kúpiť práva na sfilmovanie knihy Pán prsteňov. Už stačil iba súhlas autora. Prečo ho neudelil?

„Projekt riadil John, ale J.R.R. Tolkien nechcel, aby ten film nakrútili práve Beatles, tak tú myšlienku pochoval,“ povedal denníku Wellington’s Evening Post Peter Jackson. Režisér Hobita sa to dozvedel od Paula McCartneyho, ktorý vytiahol túto historku po rokoch.

Dôvodom odmietnutia bolo, že spisovateľ nechcel, aby sa jeho milované dielo stalo marketingovým nástrojom The Beatles. V tom čase už bol sedemdesiatnik a rock mu sprotivila aj nemenovaná skupina, ktorá skúšala v jeho susedstve.

K tolkienovským úvahám sa beatlesáci dostali po podpísaní zmluvy so štúdiom United Artists. Dohodli sa na troch filmoch. Po debute Ťažký deň (1964) nasledoval Help! (1965) a po jeho dokončení hľadali vhodný námet. Kapela bola na vrchole slávy, chceli si ďalšie nakrúcanie užiť. Samozrejme, o digitálnych trikoch, ktorými Tolkienove príbehy oživil Peter Jackson, ešte nik nechyroval, no beatlesovská firma Apple Films mala dosť peňazí, aby dokázala na tie časy presvedčivo preniesť na plátno takýto projekt a meno Stanley Kubrick jeho šance na úspech ešte zvyšovalo.

Po nezáujme Tolkiena preberali ďalšie tipy. Fanúšik westernových príbehov Ringo Starr presadzoval kovbojku A Talent For Loving, skloňovala sa aj Kniha džunglí či Traja mušketieri s Brigitte Bardotovou, ktorá bola veľkým Lennonovým idolom.

Ako vieme, dopadlo to inak. Beatles sa rozhodli pre vlastný autorský film. Magical Mystery Tour (1967) bol však priveľkým úletom aj pre veľa ich fanúšikov a dopadlo to komerčným fiaskom. Ale výlet autobusu plného bizarných postavičiek a surrealistického humoru odvysielaný v BBC počas vianočných sviatkov bol jednou z inšpirácií na vznik skupiny komikov Monty Python.