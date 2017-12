Nové CD

10. dec 2013 o 17:21 Oliver Rehák, (her, tp)

Neil Young: Live at the Cellar Door

Reprise/Warner

Kanadský pesničkár posiela fanúšikom ďalšiu zo série archívnych nahrávok. Ide o záznam niekoľkých večerov z roku 1970 v malom klube vo Washingtone. Jeden trochu hanblivý muž s jemným hlasom strieda akustickú gitaru a klavír, 13 piesní. Krása.

Modré hory: Big Beat

Slnko Records

Druhý album Modrých hôr pre Slnko records nie je návrat k rokenrolu. Ani k tanečnej elektronike, ako by mohol naznačovať názov. Je to znovu album, kde dvaja „iní“ raperi rozprávajú trochu „iné“ príbehy, než na aké je zvyknutý človek z miestnej mestskej hudby. A to je dobre.

Billy Barman: Modrý jazyk

Pavian records

Už prvý singel Strmá voda ukázal, že bratislavská gitarovka sa posúva k prepracovanejším pesničkám a iné〜mu zvuku. Album rozbieha elektropopový Absint, do ktorého vhupne harfa, spevavé refrény a energia pokračujú aj v ďalších minútach. Môže byť.

Sky to Speak: Ruin

Exitab

Domáca nezávislá a experimentálna scéna žije čulým životom. Dokazuje to aj vydavateľstvo Exitab, ktoré práve zverejnilo jubilejný päťdesiaty prírastok v katalógu. Tri in〜štrumentálky a tri remixy, ambient, progresívny synthpop, filmové soundscapes aj ozveny EBM.