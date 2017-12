Filmové premiéry

Hobit: Smaguova pustatina, Všetko je stratené.

11. dec 2013 o 16:42 Miloš Ščepka

Hobit: Smaguova pustatina (USA - Nový Zéland 2013)

The Hobbit: The Desolation of Smaug

161 minút.

Scenár: Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson, Guillermo del Toro. Réžia: Peter Jackson. Kamera: Andrew Lesnie. Strih: Jabez Olssen. Hudba: Howard Shore. Účinkujú: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Benedict Cumberbatch, Luke Evans, Orlando Bloom, Evangeline Lilly, Graham McTavish, James Nesbitt, John Callen, Cate Blanchett, Hugo Weaving, Christopher Lee, Andy Serkis, Billy Connolly, Elijah Wood, Stephen Fry, Ian Holm a ďalší.

Slovenská premiéra 12. decembra 2013

video //www.youtube.com/embed/lfflhfn1W-o

V 2D, 3D aj vysokokvalitnom 3D HFR prichádza do kín druhá časť adaptácie jednej z najpopulárnejších kníh na svete – Hobita J. R. R. Tolkiena v réžii Petra Jacksona. Hobit Bilbo (Martin Freeman) s čarodejníkom Gandalfom Sivým (Ian McKellen) a trinástimi trpaslíkmi pokračujú v dobrodružnej púti s cieľom vyrvať trpasličiu Osamelú horu a niekdajšie kráľovstvo Erebor z pazúrov zlého draka Smauga.

Foto: Continental film

Všetko je stratené (USA 2013)

All Is Lost

106 minút.

Scenár a réžia: Jeffrey C. Chandor. Kamera: Frank G. DeMarco, Peter Zuccarini. Strih: Pete Beaudreau. Hudba: Alex Ebert. Účinkuje: Robert Redford.

Slovenská premiéra 12. decembra 2013

video //www.youtube.com/embed/NZtbU0pouBY

Survival film ako one-man-show 77-ročného Roberta Redforda! Osamelý morský vlk prežíva na svojej jachte neustále sa stupňujúcu sériu katastrof, kolízií, búrok, stretnutí so zle naladenými žralokmi a iných adrenalínových zábaviek, po ktorých osamelí morskí vlci tak bažia. Scenár 106-minútovej drámy neobsahoval veľa dialógov, takže mohol mať len 32 strán. Ako prvý film v histórii kinematografie má Všetko je stratené jediného herca, jediného scenáristu a zároveň režiséra, zato rovný tucet výkonných a šesť riadnych producentov. Nakrútili ho za necelých 6 miliónov dolárov v mexických Baja Studios, vybudovaných pre Cameronov Titanic.

Foto: Barracuda Movie