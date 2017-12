Pozvánky

Prieskum na VŠVU, Camouflage, Psycho, Bartimej v Tichu a spol.

13. dec 2013 o 0:00 (kul)

Prieskum na VŠVU

Vysoká škola výtvarných umení pozýva na Zimný prieskum 2013 – prehliadku semestrálnych prác. Priestory školy na Drotárskej ceste, Hviezdoslavovom námestí a na Koceľovej ulici sú prístupné verejnosti oddnes do nedele od 9.00 do 18.00 h.

Camouflage

Nemecká skupina Camouflage, ktorá oslavuje 30 rokov na scéne, po takmer troch rokoch opäť poteší slovenských fanúšikov. Skupina sa predstaví v sobotu v bratislavskom klube MMC a ponúkne prierez svojou úspešnou kariérou, najväčšie hity, ale aj piesne, ktoré ešte pred slovenským publikom nehrala. Predskokanmi sú rakúska skupina Davos, Michael Szatmary a speváčka Katie.

Psycho

V rámci Vianočného punču s Hitchcockom uvádza ASFK dnes o 18.00 h v bratislavskom kine Lumiere film Alfreda Hitchcocka z roku 1960 Psycho.

Bartimej v Tichu a spol.

Autorská monodráma Bartimejove pašie stvárňuje biblický príbeh slepca Bartimeja, ktorému sa stal zázrak, keď sa mu vrátil zrak. Bol to posledný zázrak, ktorý urobil Ježiš predtým, než vstúpil do Jeruzalema. V dnešnej repríze výnimočnej inscenácie so živou hudbou sa v bratislavskom divadle Ticho a spol. predstaví v hlavnej úlohe herec a bábkoherec Ivan Martinka.