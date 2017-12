Seriál Lilyhammer je aj o tom, čo sa stane, keď skúsený kriminálnik príde do Nórska

Američania závidia Nórom. Na taký nekorektný projekt o korektnosti vraj treba mať odvahu. V seriáli Lilyhammer hrá pritom hlavnú úlohu americká rocková hviezda.

12. dec 2013 o 18:02 Kristína Kúdelová

Dostať vodičský, vybaviť si stavebné povolenie, získať prácu či poľovnícky preukaz – kto nemá rád formality, až na nórskych úradoch pochopí, čo je to rozkoš z regúl. Čo potom nespútaný mafián z USA, ktorý do Nórska príde len preto, aby sa schoval?

O takom protiklade kultúr rozpráva Lilyhammer, komediálny seriál nórskej verejnoprávnej televízie so Steviem Van Zandtom v hlavnej úlohe. Bol to zároveň prvý projekt internetovej videopožičovne Netflix, keď sa rozhodla ponúkať vlastný program. Ešte skôr, ako začala vysielať House of Cards a rozbehla televíznu revolúciu.

Pozorovať skúseného kriminálnika v krajine s minimálnou mierou kriminality sa stalo obľúbenou činnosťou miliónov divákov. Seriál sa predal do stotridsiatich krajín a jeho popularita bola taká veľká, že sa po ôsmich častiach muselo nakrútiť pokračovanie. Nová sezóna sa na Netflixe začína tento piatok.

video //www.youtube.com/embed/bfRgVbp9gSY

Ako riešiť konflikty

Prečo sa, preboha, hrabeš do Lilyhammeru? Pýtali sa Franka Taglioneho americkí priatelia. Mali na mysli Lillehammer, výslovnosť ich však nepustila. „Vy ste nevideli olympiádu v roku 1994?“ odpovedal im. „Čerstvý vzduch, biely sneh, úžasné!“

Taglioneho exil v Nórsku bol súčasťou programu na ochranu svedkov. Aby mu meno znelo škandinávsky alebo aspoň európsky, premenoval sa na Giovanniho Henriksena a s novými dokladmi sa uchádzal o prácu, chcel si založiť bar Flamenco a nadviazať nový vzťah.

Vychýrená škandinávska korektnosť mu plány komplikovala – že sa tam konflikty riešia bez konfliktov, mu nevyhovovalo. V krízových situáciách použil svoje vlastné, rýchlejšie riešenia – a čo bolo prekvapivé, neraz mu za to boli Nóri aj vďační.

Lilyhammer bol v podstate jednoduchý projekt, budí dojem, že je vyrobený za päť korún. Všetko doháňa vtipom, šarmom a najmä odvahou. Stevie Van Zandt nesníval práve o tom, že po úlohe mafiána v Sopranovcoch bude hrať mafiána znovu. Prečítal si však scenár a hneď Nórom volal, nech s ním počítajú.

Pre nich to bolo dosť dôležité, pretože Van Zandt je gitaristom Brucea Springsteena. A ten je v Nórsku taký populárny, že ho zavolali hrať aj pri spomienke na tragické udalosti z 22. júla 2011 a obete masového vraha Breivika.

Plienky necháva na iných

„Keď som sem šiel, sľuboval som si, že sa odteraz veci zmenia. Otvoril som si bar, stretol dievča, založil rodinu. A predsa. Bez ohľadu na to, kde som, problémy si cestu ku mne nájdu,“ hovorí Frank na začiatku druhej série. V nej sa mu život skomplikuje, dostane sa do temnejších a nebezpečnejších situácií.

Ešte ho aj opustí žena a on sa musí sám starať o dvojičky. Volajú sa Asbjorn a Asbjorg – ešte aj na ich menách si ide jazyk polámať.

Stevie Van Zandt o tejto novej úlohe pre denník Aftenposten povedal: „Frank sa so svojou novou zodpovednosťou snaží vyrovnať tak, že deti nosí so sebou do baru, na biliard a keď im treba vymeniť plienky, poprosí radšej niekoho iného. Je to prosto len prvý mafián na otcovskej dovolenke.“

V druhej sérii sa Van Zandt stal aj spoluscenáristom a spoluproducentom a povedal, že si veľmi želá, aby fanúšikovia neboli sklamaní.

Počas prvej série (štartovala v januári 2012) o Lilyhammeri pochvalne písali aj Američania. Napríklad na portáli Big Hollywood poznamenali, že keby niečo také nakrútili v USA, poslúžilo by to akurát na to, aby sa konzervatívci vysmievali ľavičiarom, kam to ľudia vo všeregulovanej spoločnosti dopracujú.

Len nech nie je turné

V tom najpravdepodobnejšom prípade by však podľa ich úsudku nikdy nevznikol.

Nórsky fond na podporu audiovizuálnych diel už pritom rozhodol, že finančne prispeje na výrobu tretej série. Stevie Van Zandt dúfa, že nakrúcať sa nebude práve vtedy, keď Springsteen vyrazí na turné – nový album mu vyjde 14. januára.

Ak bude musieť byť pred kamerou, so skupinou E Street Band si príde zahrať akurát tak v Nórsku.