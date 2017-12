Filmové premiéry

Frajeri vo Vegas, Prechádzky s dinosaurami 3D.

18. dec 2013 o 15:02 Miloš Ščepka

Frajeri vo Vegas (USA 2013)

Last Vegas

104 minút.

Scenár: Dan Fogelman. Réžia: Jon Turteltaub. Kamera: David Hennings. Strih: David Rennie. Hudba: Mark Mothersbaugh. Účinkujú: Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline, Mary Steenburgen, Jerry Ferrara, Romany Malco, Joanna Gleason, Roger Bart, 50 Cent a ďalší.

Slovenská premiéra 19. decembra 2013

video //www.youtube.com/embed/TvK3m0wJutI

Štyria niekdajší frajeri z Brooklynu Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman a Kevin Kline zostarli a roztratili sa po svete. No teraz sa opäť zídu v meste hriechu, aby na staré kolená prežili variáciu Vo štvorici po opici pre dôchodcov. Scenár je dielom autora rozprávok Na vlásku, Blesk a Autá Dana Fogelmana. Režisér Jon Turteltaub má na konte filmy nevyrovnanej kvality od športovej komédie Studená jazda po sériu Honba za pokladom. Novinka vznikla s rozumným rozpočtom 28 miliónov dolárov, takže i napriek odmeraným recenziám už utŕžila utešených 85 miliónov. Môžeme sa teda tešiť na Starci po opici 2?

Prechádzky s dinosaurami 3D (USA 2013)

Walking with Dinosaurus 3D

81 minút.

Scenár: John Collee. Réžia: Barry Cook, Neil Nightingale. Kamera: John Brooks. Strih: John Carnochan. Hudba: Paul Leonard-Morgan. V slovenskom znení účinkujú: Maroš Kramár, Vladimír Kobielsky, Marián Miezga, Gabriela Škrabáková Kreutz, Rastislav Sokol, Daniel Fischer, Michaela Handelová, Marek Majeský a ďalší.

Slovenská premiéra 19. decembra 2013

video //www.youtube.com/embed/P7lBKBxIwGM

Niekto sa po celý rok na vianočnú atmosféru teší, iný sa jej desí. Pre tých druhých prichádza do kín snímka zaručene bez rolničiek, anjelikov a jasličiek: animátor Barry Cook (Mulan) a dokumentarista Neil Nightingale nakrútili 81-minútový prírodopisný pseudodokument v štýle Putovanie vtákov o živote druhohorných veľjašterov. Napokon – inšpirovali sa televíznym seriálom BBC Putovanie s dinosaurami z roku 1999. Pravdaže, s najnovšími poznatkami vedy i možnosťami digitálnych filmových technológií. Pozor, nepomýľte si film s celovečernou britskou snímkou March of the Dinosaurs s podobným názvom, miestom deja, hrdinami i obsahom, ale bez 3D a z roku 2011!

Foto: Barracuda Movie