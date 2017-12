Za 100 dolárov získal Picassa

19. dec 2013 o 15:15 SITA

Kubistická maľba Man with Opera Hat (Muž s operným klobúkom) z roku 1914 od Pabla Picassa.(Zdroj: SITA/AP)

Jeffrey Gonano vraj hľadal niečo, čo by si mohol zavesiť na stenu. Keď sa dozvedel o lotérii, v ktorej ponúkali Picassov obraz, neváhal a zapojil sa.

BRATISLAVA. Dvadsaťpäťročný Američan Jeffrey Gonano získal v charitatívnej lotérii maľbu Pabla Picassa v hodnote milión amerických dolárov (v prepočte viac ako 727-tisíc eur). Za lístok do lotérie pritom zaplatil omnoho menšiu sumu, iba 100 eur.

Gonano, ktorý pracuje v Pennsylvánii ako projektový manažér, vraj hľadal nejaký obraz, ktorý by si mohol zavesiť na stenu. Pri hľadaní však narazil na článok o maľbe, ktorú sa chystali dražiť prostredníctvom aukčnej spoločnosti Sotheby's v Paríži.

S nápadom zorganizovať lotériu prišla charitatívna spoločnosť International Association to Save Tyre, ktorá sa snaží o záchranu antického prístavného mesta Súr v Libanone, najmä v staroveku známom aj ako Tyros. Za týmto účelom si vzala pôžičku od banky a od galérie v New Yorku kúpila Picassovo dielo z roku 1914. Obraz L'Homme au Gibus následne ponúkla ako výhru v žrebovaní.

Charita dala k dispozícii 50-tisíc lístkov, z ktorých každý stál 100 eur. Dúfali, že predajom lístkov sa im podarí vyzbierať päť miliónov eur, ktoré potrebujú na svoje aktivity. Za dielo vraj zaplatili o niečo menej ako je uvedená hodnota maľby.

Do lotérie sa vraj zapojilo množstvo ľudí z rôznych častí sveta, pričom veľký počet účastníkov bol rovnako ako výherca z USA. Nového majiteľa obrazu vyžrebovali 18. decembra pomocou počítača. Gonano vraj napriek vysokej hodnote diela, zatiaľ neuvažuje nad jeho predajom.

Nápad zorganizovať lotériu podporil aj Picassov vnuk Olivier Picasso. Tvrdí, že ak by jeho dedko žil, určite by s takouto akciou súhlasil. "Môj starý otec bol priekopníkom vo všetkom, v milostnom živote, v umeleckej tvorbe, takže som si dnes večer istý tým, že by vec podporil," povedal Picasso.