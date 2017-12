Oscary nemôžu byť spravodlivé. Peter O´Toole sošku nikdy nezískal

S Lawrenceom z Arábie odchádza jeden z posledných hercov britskej starej školy.

19. dec 2013 o 17:45 Miloš Krekovič

Jeho príklad ukazuje, že Oscary nemôžu byť spravodlivé. Za celú hereckú kariéru hral Peter O´Toole desiatky potenciálne oscarových úloh, získal osem nominácií, ako jeden z mála hercov dokonca za rovnakú postavu v dvoch rozdielnych tituloch.

Nijakú z nich nepremenil na sošku – taký rekord nemá žiaden herec.

Nie že by to prekážalo modrookej svetlovlasej legende s výnimočnou charizmou na plátne aj na javisku. Ešte pred desiatimi rokmi odmietol čestnú cenu v Hollywoode so slovami, že nemá osemdesiat rokov a teda je stále v hre. Niečo na tom bolo, tá posledná nominácia prišla ešte neskôr.

V romantickej komédii Venuša (2006), kde dosť príznačne stvárnil herca v dôchodku s veľkou energiou.

Nielen pre výzor mu najlepšie sedeli panovníci s korunou. Zvlášť dobre sa vysoký Ír vynímal v epických príbehoch a veľkolepých historických kulisách.

Nebol to však Henrich II. z filmov Beckett a Lev v zime, ktorý z neho spravil hviezdu. Bol to Lawrence z Arábie.

Pre Spielberga zázrak

Slávne púštne dobrodružstvo je najdlhší oscarový film (okolo 220 minút) a jeden z najdôležitejších filmov v dejinách. Aspoň v žánri epického rozprávania.

Napríklad Steven Spielberg ho nazval zázrakom a faktom je, že filmár David Lean v roku 1962 ovplyvnil neskoršiu generáciu amerických režisérov, hoci mali iný pohľad na film.

Bol to príbeh britského dôstojníka, ktorý vedie v púšti vzburu Arabov proti Turkom cez prvú svetovú vojnu na Blízkom východe.

„Tridsaťročný herec mal problém jazdiť na ťave a takmer pri nakrúcaní prišiel o život, no príbehu podľa skutočných udalostí dodal charakter intímnej drámy,“ vysvetľuje kritik Now Magazine Norman Wilner.

Pôvodne to pritom bolo všetko inak. Nápad angažovať neznámu tvár z anglického divadla prišiel, až keď úlohu odmietli Marlon Brando aj Anthony Perkins.

O´Toole, ktorého rola preslávila, si veľmi pochvaľoval nakrúcanie v púšti, kam zásoby dovážali lietadlom, aj pobyt vo vtedajšom „Paríži východu“, libanonskom Bejrúte.

„Bolo tam všetko, čo si mohol želať mladý muž. Nočný život, hazard, dievčatá,“ spomínal pre televíziu ABC dlhoročný tuhý pijan a povestný pôžitkár.

Rodné listy sa nezhodnú, či potomok írskeho bookmakera dostihov a škótskej zdravotnej sestry prišiel na svet v Anglicku či v Írsku. Vyrastal v robotníckych kolóniách pri meste Leeds a potom sa rodina stále sťahovala podľa miesta dostihov.

Koketoval s novinárčinou a slúžil v námorníctve. Už vtedy vedel, že chce byť básnikom alebo hercom. Írska škola ho odmietla, nevedel po írsky. Rád rozprával, ako stopoval do Londýna a úplnou náhodou zašiel na hereckú akadémiu, kde ho prijali a kde práve vyrastala silná generácia britských hercov.

Ráno s oknom v Mexiku

Volali ich pekelníci z Anglicka. Peter O´Toole, Richard Burton, Richard Harris, Michael Caine, Oliver Reed bola stará škola hercov, ktorá prišla z divadla a dobyla Spojené štáty. Bola to i generácia notorických pijanov, čo milovala nekonečné flámy a v niektorých podnikoch im zakázali vstup.

„Šesťdesiate roky boli náš čas,“ spomínal na legendárne večierky. „Vyniesli sme na verejnosť, čo predtým ľudia robili v súkromí, alebo neskôr ako šou.“ Miloval pocit, keď sa ráno budil s úplným oknom v Mexiku.

Nebo podľa bonmotu videl ako nekonečnú fajčiareň, celé filmy podľa vlastných vyjadrení odohral naložený v liehu. Nezastavili ho ani sedemdesiate roky, keď mu diagnostikovali rakovinu žalúdka. Do dôchodku odišiel až minulý rok.

V rozhovoroch neľutoval, že odmietol rolu v Doktorovi Živagovi a mohol mať konečne aj Oscara.

Vo veku 81 rokov minulú sobotu zomrel v nemocnici v Londýne po dlhej chorobe. Manželkou mu bola herečka Siân Phillips, s ktorou má dcéru Kate, okrem nej mal ešte dve deti.