Boli sme na adventnom čaji a dobrotách u Satinských

Moja novoročná túžba

Ak by sa ma niekto opýtal, čo by som si zaželal v tento vianočný a novoročný čas za darček – nechcel by som nič hmotného. Ani bezplatný poukaz na rekreáciu pri mori či v horách. Ani ženu blížneho svojho, ani peniaze, ani slávu.

Viem, čakáte teraz, že bude nasledovať tá veta „len zdravie, aby bolo, zdravie je najdôležitejšie...“ – ale čakáte darmo. Moje novoročné želanie je, aby ma pustili do archívu Matice slovenskej v Martine a nechali ma tam v pokoji hrabať sa v písomnostiach nášho slovenského Národa, kým by som vládal.

Neviem si pre mňa predstaviť väčšiu rozkoš ako zblízka vidieť, čo popísali naši predkovia, o čom rozmýšľali, o čom si písali listy v minulých storočiach až do súčasnosti. Za povolenie vstupu do archívu matice by som dal všetky rybárske a poľovnícke lístky, priložil by som aj permanentku na FC Košice a Slovan Bratislava.

Mnohí ma možno ťažko pochopíte... Ale ja tuším, že tam niekde v tých starých listinách a papieroch – v tej trinástej komnate – je ukrytá pravda o slovenskej duši. Lebo z tých dokumentov zďaleka nie všetko bolo pospolitému ľudu zverejnené!

Niektoré veci doteraz neboli objavené. Nevie sa, napríklad, či časť diela Gustáva Zechentera Laskomerského nie je nadobro stratená – či je skrytá dakde pod tou haldou skvostov...?

Nepoznáme všetky listy Štefánikove, štúrovcov, ich lások pod martinskými lipami ešte pred kodifikovaním spisovného jazyka v Hlbokom v roku 1843. Veľa, veľa je toho, čo by som si chcel pohladkať, prečítať a vidieť na vlastné okuliare. Kiež by sa mi toto novoročné želanie splnilo!

Vidím, ako sa zhovievavo usmievate. O takýchto volovinách sníva slovenský inteligent? Možno váš úsmev nie je až taký zhovievavý, ako si ho predstavujem. Možno sa tvárite ako pán kráľ – otec zo slovenskej rozprávky, keď mu Maruška oznámila, že ho má rada ako soľ.

Ako môže niekto vyhlásiť, že nie morská pláž, peniaze, horská lyžovačka, funkcia – lež archív Matice slovenskej je smer jeho túžby? A ja vám vyhlasujem, že by som rôčik-dva (samozrejme so stravou a sprchovacím kútom) pobudol v depozitári. Mám silnú predtuchu, že by som odtiaľ vyšiel ako bájny Mojžiš s nejakými novotami na tabuľkách pre celý podtatranský Národ. Mám silný dojem, že by sme Vajanského, Škultétyho, Škarvana, Makovického, ale aj Kukučína, Hviezdoslava, Hodžu až po Váleka a Koyša, Horova, Kraska, Jesenského videli plastickejšie... Možno sa mýlim – ale práve preto sa chcem dostať do trinástej komnaty a overiť si svoj dojem.

Mnohí z vás sa budú stretať po Novom roku a s ironickými plamienkami v očiach sa ma budú pýtať: „Tak čo? Bol si v archíve? Pustili ťa?“ A tí, čo ma dlho nestretnú, budú sa vypytovať: „Kam zmizol Julo? Už som ho dávno nevidel.“ „Pst!“ budú ho tíšiť známi. „Hádam bude v archíve. Nerušme ho. Toľko po tom túžil...“

Nie som prvý ani posledný na svete, kto túži po pobyte v trinástej komnate. Macchiaveli zmizol na sedem rokov od Mediciovcov a potom napísal Vladára. Lenin chodil v Paríži na bicykli do knižnice na Sorbonne a vzadu za sedadlom mal vždy kopy kníh. On mal tú výhodu, že vedel čítať naraz celú stranu. Knihu prečítal za desať minút, sú o tom výpovede očitých svedkov.

V stredoveku žili mnísi, ktorí nevyšli z archívov celý život. Prepisovali knihy, aby sme mali čo čítať. Kníhtlač vynašiel Gutenberg až potom. Ja tiež nevychádzam celý život – ale z údivu. Temer každý nový rok v mojom 20. storočí priniesol nejaký ďalší údiv, v ktorom som zostal. Februárové víťazstvo pracujúcich, laserové lúče, poľský pápež, zjednotenie Nemecka, koniec Sovietskeho zväzu, vizír, čokoláda Milka, Mečiar, walkmany, helikoptéra, ktorá vo vzduchu vie aj cúvať – za môjho života sa dá ťažko vyjsť z údivu. A to nás ešte ďalšie čudá čakajú! A možno hneď po idylických vianočných sviatkoch a veselom Silvestri... Želám vám, aby ste zažili v novom roku samé užitočné čudá a bujarý smiech.

Váš verný budúci dobrovoľný obyvateľ trinástej komnaty