História vyvražďovania bez prestávok na oddych

Dialóg s Judtom

Timothy Snyder je intelektuálom v tom najlepšom zmysle slova. Vie sa pýtať a dáva priestor odpovediam iných. Snyder asistoval svojmu učiteľovi Tonymu Judtovi, ďalšiemu vychýrenému znalcovi strednej a východnej Európy, pri písaní jeho poslednej knihy v roku 2008. Judt bol už postihnutý laterálnousklerózou. V roku 2010 jej podľahol.

Ešte predtým Snyder každý týždeň prišiel vlakom z New Havenu do New Yorku, aby pracovali na veľkom knižnom rozhovore. Judt mal pod kontrolou iba hlavu, oči a hlasivky. Výsledkom ich harmonického dialógu je kniha Thinking the Twentieth Century (v českom preklade Intelektuál ve dvacátém století, Prostor 2013).

Snyder sa s Judtom rozpráva aj o redukovaní histórie masového vraždenia vo východnej Európe na holokaust. Ako to vidí Tony Judt? Hádam ho nikto nebude obviňovať z antisemitizmu - otec pochádzal zo židovskej komunity v Litve a matkini rodičia utiekli pred pogromom v Kišiňove.

„Väčšine americkej verejnosti v škole vštepovali, že udalosti druhej svetovej vojny, a špeciálne holokaust sú jedinečné, sui generis. Sú naučení vidieť túto minulosť ako unikátnu katastrofálnu éru, historické a etické kritérium, s ktorým sa mlčky porovnáva všetka ostatná ľudskáskúsenosť. Holokaust sa stal morálnym meradlom nášho politického konania – či už ide o zahraničnú politiku na Strednom východe, o postoj ku genocíde a etnickým čistkám alebo o tendenciu ku globálnemu angažmánu či ústupu. Americká politika v kľúčových oblastiach národného záujmu je v zajatí jedného jediného izolovaného úseku dejín.

Schopnosť evokovať Hitlera, Osvienčim alebo Mníchov má svoje prednosti: aspoň sa takto súčasnosť dovoláva minulosti namiesto toho, aby ju úplne ignorovala. Dnes to robíme amatérsky a stále viac spôsobom, ktorým sami sebe škodíme, ale aspoň to robíme. Nemáme sa týchto aktivít vzdať, ale uskutočňovať ich s vyššou mierou historickej informovanosti a vnímavosti.“