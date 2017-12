Boh rapu Eminem je naspäť s novým albumom. A je vo forme

20. dec 2013 o 17:49 Michal Durdovanský

Zážitok nie je podmienený znalosťou angličtiny. Z albumu The Marshall Mathers LP 2 cítiť nadšenie z hudby.

Nový album Eminema sa dá počúvať ako kolekcia chytľavých skladieb, poteší však aj tých, ktorí si pozorne prečítajú texty.

„Ak by bol rap športovou disciplínou, bol by Eminem ako Michael Phelps a Mary Lou Retton dokopy,“ píše magazín Spin v recenzii na nový album amerického rapera Eminema. Ten opäť dokazuje, prečo je snáď aj najlepším raperom na aktuálnej scéne.

Nahrávku síce nazval po svojom trinásť rokov starom albume Marshall Mathers LP, na rozdiel od iných sa však neuchýlil k vykrádaniu seba samého.

The Marshall Mathers LP 2 je výborná nahrávka, určite jeho najlepšia za poslednú dekádu.

Nestavia len na nostalgii

Znalosť prechádzajúcich albumov síce nie je nevyhnutná, mnoho narážok však môže ostať nepochopených.

V So Far napríklad raper cituje staré skladby a v úvodnej Bad Guy nadväzuje na svoj azda najkomplexnejší príbeh vyrozprávaný v klasickej skladbe Stan. Namiesto šialeného fanúšika z prvého dielu tu vystupuje jeho pomstou posadnutý mladší brat.

Čiara medzi v tomto prípade za vlasy pritiahnutou fikciou, vážnymi témami a proti všetkému namierenou satirou je v Eminemovom prípade už tradične veľmi tenká. V spojení s obrazotvornosťou jeho textov tak nová nahrávka ponúka silné zážitky.

Na druhej strane väčšina skladieb sa vďaka chytľavým melódiám (v Rhyme Or Reason, Survival alebo v duete The Monster so speváčkou Rihannou) dá počúvať aj bez toho, aby bol človek zdatný angličtinár.

Výhodou však určite je, že kto sa bude chcieť pohrabať aj v textoch, nenájde tam len prázdne frázy.

Rýchlosť nie je všetko

Eminem prirodzene prechádza medzi hudobnými žánrami a popri rapovaní sa nevyhýba ani spevu. Spolu s producentom Rickom Rubinom kriesi úsečné rytmy z polovice 80. rokov v spojení s rockovými gitarami v pocte kultovým Beastie Boys v Berzerk a o chvíľu už rapuje do moderného beatu rýchlosťou miestami až šesť a pol slova za sekundu v príznačne nazvanej Rap God. Po vypočutí skladby je však každému jasné, že rýchlosť tu nie je to najpodstatnejšie.

Aj keď sa viac ako sedemdesiat minút trvajúcemu albumu po vydarenom úvode nevyhnú slabšie skladby, nahrávka drží pokope a v podstate nenudí.

Po rozháranom comebackovom albume Relapse z roku 2009 a nezvyčajne temnom albume Recovery sa zdá, že Eminem opäť objavil svoju ideálnu polohu.

The Marshall Mathers LP 2 je ukážkou talentu so cťou starnúceho rapera a jeho radosti z robenia hudby, ktorá tak skoro neomrzí.