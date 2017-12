Filmové premiéry

Tajný život Waltera Mittyho, Chrobáčikovia: Údolie stratených mravčekov

26. dec 2013 o 16:32 Miloš Ščepka

Chrobáčikovia: Údolie stratených mravčekov (Francúzsko-Belgicko 2013)

Minuscule, la vallée des fourmis perdues

80 minút.

Scenár a réžia: Hélène Giraud, Thomas Szabo. Výtvarníci: Hélène Giraud, Franck Benezech. Hudba: Hervé Lavandier. Účinkujú: a ďalší

Slovenská premiéra 26. decembra 2013

Dlhometrážne pokračovanie francúzskeho televízneho animovaného seriálu, ktorý sme v našich končinách poznali pod názvom Drobčekovia, spája autentické zábery francúzskej prírody, strojov a ľudí s animovanými postavičkami hmyzu. Spája však i jednoduché príbehy s milým humorom bez slov, zato s takmer snovou poéziou. Thomas Szabo a Hélène Giraud na ňom pracovali dlhých sedem rokov. Premiéra vo Francúzsku sa chystá až 29. januára 2014 a dnes je temer nemožné získať o filme čo i len základné informácie (obsadenie, hudba, kamera, strih, zvuk). Rôzne zdroje uvádzajú nielen rôznu dĺžku od 80 do 89 minút, ale aj rôzny formát od obyčajného 2D cez širokouhlý až po 3D.

Tajný život Waltera Mittyho (USA 2013)

The Secret Life of Walter Mitty

114 minút.

Scenár: Steve Conrad. Réžia: Ben Stiller. Kamera: Stuart Dryburgh. Strih: Greg Hayden. Hudba: Theodore Shapiro. Účinkujú: Ben Stiller, Kristen Wiig, Adam Scott, Kathryn Hahn, Patton Oswalt, Shirley MacLaine, Josh Charles, Adrian Martinez, Sean Penn, Ólafur Darri Ólafsson a ďalší

Slovenská premiéra 26. decembra 2013

Podľa poviedky The Secret Life of Walter Mitty amerického spisovateľa Jamesa Thurbera (1894–1961) vznikol celovečerný film už v roku 1947. Teraz ju s rozpočtom okolo 90 miliónov dolárov v New Yorku, Los Angeles a na Islande sfilmoval komik Ben Stiller. Nielenže film režíroval, ale bol i producentom a predstaviteľom titulnej roly extrémne ostýchavého pracovníka redakcie časopisu Life s mimoriadne rozvinutou predstavivosťou. Jeho hľadanie strateného negatívu slávneho fotografa Seana O‘Connella (Sean Penn), sa zmení na dobrodružnú cestu okolo sveta. Stiller je síce známy ako predstaviteľ nenáročných zemitých „komédií“ a reakcie recenzentov sú naozaj skôr rozpačité, no fanúšikovia tvrdia, že ako filmár v novinke prekonáva aj kvality svojej skvelej Tropickej búrky!