Arcade Fire dosiahli veľký úspech s netuctovou hudbou

Ak sa dá o niekom povedať, že jeho úspech nie je v žiadnom prípade náhodný, sú to určite oni.

27. dec 2013 o 19:02 Oliver Rehák

Arcade Fire to dokázali už v minulosti a dvojalbum Reflektor to len potvrdil.

Keď ste kanadskou skupinou, získate v jednom roku ceny Grammy aj Brit Award za najlepší album roka a ešte s ním vyhráte americkú aj britskú hitparádu, musíte byť dosť, ale naozaj dosť dobrí.

Album The Suburbs (2010) dosiahol takmer všetko, čo sa dalo – prestížne ceny aj komerčný úspech. Preto sa veľmi čakalo, s čím novým Arcade Fire prídu. A bolo toho viac než dosť.

video //www.youtube.com/embed/TZD7CNRSq28

Roztancovali sa

Už debut Funeral (2005) im vyniesol veľa fanúšikov na čele s Davidom Bowiem. Mali nemenej energie ako ktorékoľvek britské gitarovky, ale mali ešte niečo navyše. Dokázali napísať „štadiónový“ hit (Wake Up) a tradičné indierockové postupy spestrili mužsko–ženským spevom aj celkovým zvukom. Harmonika, husle, klávesy, xylofón, každý zo šestice muzikantov ovláda niekoľko nástrojov.

Po Neon Bible (2007) prišiel doteraz najväčší úspech v podobe albumu The Suburbs. Kapela dokázala bez kompromisov naplniť vlastné hudobné predstavy a zároveň zaplniť najväčšie sály. A na novinke Reflektor ukázala, že zároveň dokáže stále ísť dopredu, neopakovať svoje overené postupy.

Čo majú stále rovnaké od svojich začiatkov, je práve obrovská pracovitosť a schopnosť vymýšľať niečo iné. To najviac ocenil aj producent James Murphy.

„Sú veľmi ambiciózni a ani náhodou nie leniví. Prinesú sto nápadov, 75 zahodia, pričom takmer každý z nich zásadne zmení pesničku. Majú neuveriteľnú trpezlivosť,“ povedal pre časopis Mojo.

Tento americký štyridsiatnik sa s vlastnou skupinou LCD Soundsystem postaral o veľké oživenie hudobnej scény a keď ju rozpustil, prijal pozvanie produkovať Reflektor. Aj jeho zásluhou Arcade Fire znejú inak, elektropopovejšie. Lenže tanečnosť albumu sa zrodila inak.

Po poslednom turné autorské jadro odišlo na Haiti. Odohrali tam benefičný koncert, čo tiež nebola náhoda. Regina Chassagne sa totiž narodila v Montreali, ale jej rodičia sú z Haiti a v 60. rokoch odtiaľ utiekli pred diktátorom Duvalierom.

Tamojší muzikanti, špeciálne ich rytmika nakazili jej partnera Wina Butlera a kapelník presvedčil ostatných, že najlepším nápadom bude pracovná dovolenka v Karibiku. Haiti však ešte stále trpí následkami veľkého zemetrasenia z roku 2010, tak sa presunuli na susednú Jamajku.

„Bolo to ako letný tábor, ale s intenzívnou prácou. Prenajali sme si zámok ako The Rolling Stones v 70. rokoch vo Francúzsku, ale nepoužívali sme člny na dovážanie drog,“ smial sa Win Butler.

Po mesiaci na tabuli svietili pracovné názvy šesťdesiatich nových piesní. Po návrate do Kanady a nahrávaní doma aj v New Yorku sa zoznam zredukoval na číslo trinásť, ale keďže Arcade Fire nerobia klasické pesničky, v ktorých sa dvakrát vystrieda sloha s refrénom, znamenalo to vyše sedemdesiat minút materiálu. Viac už zoškrtať nevedela kapela, ani producent a tak vznikol dvojalbum.

Znie tanečne, zvukovo aj aranžérsky prepracovane, lenže napriek dvojici piesní Here Comes the Night Time jeho témou nie je žúrovanie. „Zaľúbili sme sa/ sami na pódiu/ v ére pod reflektorom,“ spieva sa v titulnej skladbe. Vplyvy života pred fanúšikmi a médiami sa skloňujú viackrát, lenže na denníkové zápisky je Win Butler príliš sčítaný a ambiciózny.

video //www.youtube.com/embed/tBTTd0gfkn0

Prehliadka slávnych mien

Kým The Suburbs bol pokusom zhudobniť mix Depeche Mode a Neila Younga, dvoch výrazných spomienok Butlerovej mladosti, okrem karibských rytmov Reflektor vychádza z filmu Čierny Orfeus (1959). Ten svojsky spracoval grécku legendu, tragickú lásku speváka a víly zasadil do prostredia brazílskeho karnevalu.

Každej z hlavných postáv tragickej mýtickej lásky je venovaná jedna skladba, hrdinkou ďalšej je zase Jana z Arku. Takto na papieri to vyzerá ako pekný postmoderný guláš, ale ide o zaujímavý redizajn klasiky. Aj pre takéto veci Arcade Fire vedia osloviť dvadsiatnikov aj štyridsiatnikov.

Historické postavy nie sú jediné slávne mená súvisiace s týmto dvojalbumom. V titulnej skladbe spieva jeden hlas David Bowie, že kapela už patrí do prvej ligy dokazuje, že jeden klip jej nakrútil Anton Corbijn (autor vizuálov Depeche Mode), v ďalšom videu si zahrali aj Bono z U2 a herec Ben Stiller.

Najintenzívnejšie však táto partia spolupracovala s režisérom Spikom Jonzom. On im spravil novátorský videoklip, oni jemu soundtrack do filmu Her. Ktorá kapela dokáže v jednom roku urobiť dvojalbum aj filmovú hudbu? Nie náhodou budú práve Arcade Fire hlavnou hviezdou najväčšieho hudobného festivalu Glastonbury.