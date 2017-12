Čo čítame

Niektoré knihy nepotrebujú stovky strán, iné ich však vyžadujú. Taká je aj kniha Facka od gréckeho spisovateľa Christosa Tsiolkasa.

29. dec 2013 o 16:19 Denisa Ballová

Dielo s vyše 500 stranami tvorí úplne jednoduchý príbeh. Na záhradnej párty v austrálskej metropole Melbourne sa stretne skupina priateľov a rodina jedného manželského páru. Zábava však zamrzne vo chvíli, keď trojročnému chlapcovi vylepí facku otec iného dieťaťa. Táto udalosť prinúti všetky postavy nanovo preskúmať vlastné názory aj predstavy o svojom živote.

Kniha je navyše napísaná dosť nezvyčajne. Tvorí ju viacvrstvový príbeh, ktorý autor dosiahol sústredením sa na osem dejových línii – osem postáv príbehu, cez ktoré sa rozvíja dej románu. Všetko je zlepené spoločnými témami – vzťahmi, prisťahovalectvom, či výchovou detí.

Tsiolkas získal za Facku niekoľko literárnych ocenení a dostal sa aj do širšieho výberu na prestížnu Man Brookerovu cenu. Kým kritika knihu chválila, množstvo čitateľov pobúrila pre krutosť, vulgárny jazyk či cynizmus postáv. Iní ju zas označili za príliš prostú. Na knihu však možno nazerať z dvoch pohľadov – knihu jednoduchú na oddychové čítanie. Náročnejšou cestou je však čítať ju ako sondu do spoločnosti, možné zrkadlo našich predsudkov (napríklad voči imigrantom či homosexuálom) alebo ako odraz nášho vlastného egoizmu.

V konečnom dôsledku je to však román napísaný bez moralizovania. Je to príbeh o generácii prisťahovalcov, pre ktorých sa Austrália mala stať novým domov. Je to príbeh o generácii detí, ktoré vyrastajú bez záujmu rodičov a o spoločnosti, v ktorej všetci žijeme.