Nie je dôvod, aby sa Scorsese hanbil

Kto sa vyberie na premiéru Vlka z Wall Street, nepôjde na film, ale na riadne dekadentný večierok.

29. dec 2013 o 18:00 Kristína Kúdelová

Stáť v hollywoodskom štúdiu a dívať sa na to, ako Martin Scorsese a Leonardo DiCaprio adaptujú knihu burzového makléra Jordana Belforta, muselo byť zrejme úžasné.

„Bude to bájka s ponaučením,“ povedal Jordan Belfort, keď zistil, že podľa jeho životopisnej knihy Vlk z Wall Street nakrúti Martin Scorsese film. V deväťdesiatych rokoch začal rýchlu a divokú kariéru na burze, bez komplexov zarábal na drobných akciách a spreneveroval peniaze investorov. FBI vyčíslila, že im spôsobil škody vo výške 200 miliónov dolárov.

Mimoriadne zisky akoby ho zmyslov zbavili, na presun po okolí používal jachty alebo helikoptéry, v kanceláriách svojej firmy Stratton Oakmont denne usporadúval sexuálne orgie, veľmi veľa pil a nabádal aj na spoločné užívanie drog.

Ten zverinec pobúril aj aktivistov

Film Vlk z Wall Street je od Vianoc vo svetových kinách. Ukázalo sa, že Scorsese nemal príliš záujem o moralizovanie a poučovanie, aspoň nie v prvom pláne. Nakrútil čiernu komédiu, v ktorej sa v podstate len minimálne zdržuje tým, aby vysvetlil virtuálny pohyb peňazí a neuveriteľné spôsoby, akým sa prepierajú.

V kariére Jordana Belforta videl príklad toho, v akých šialených podobách sa človek dokáže prejaviť, a preto jeho autobiografiu sfilmoval ako veľkú šialenú dekadentnú jazdu. Robil to tak dôsledne, že hádam nevynechal ani jednu prostitútku, ktorá sa pri výkone burzovej práce v Belfortovom kolektíve - či skôr zverinci - mihla.

Až sa ozvala organizácia Friends of Animals, nespokojná s tým, že popri ospevovaní hereckého výkonu Leonarda DiCapria sa isto zabudne na to, akú traumu musel z nakrúcania dostať šimpanz Chance – jemu sa pri zobrazovaní Belfortovho spôsobu zábavy tiež ušla jedna úloha. Pritom ľudia z jeho okolia hovoria, že šimpanz na večierkoch nebýval, pravdivá je vraj len historka, že raz tam zjedli rybičku z akvária.

DiCapriov ľadovec

Aktivisti z Friends of Animals však správne upozornili na Leonarda DiCapria. Scorsese mu dal takú príležitosť, že všetky jeho predchádzajúce herecké výkony vyznejú v porovnaní s Vlkom z Wall Street iba ako špička ľadovca.

Jeho zosobnenie Jordana Belforta je ako reťaz nepredvídateľných výbuchov energie a aby vystihol všetky fázy jeho divého spôsobu života, musel poriadne zapojiť nielen mimiku, ale celé telo.

Hovorí sa, že to nie je dobrý znak, ak pri pozeraní filmu diváci rozmýšľajú o tom, ako bol nakrútený. Vraj to znamená, že príbeh nemá silu udržať celú jeho pozornosť. V tomto prípade sa však dá naozaj stíhať jedno aj druhé: môžu sa unášať tým nekonečnom večierkom - a popri tom ľutovať, že neboli pri tom, keď to všetko Scorsese s DiCapriom vymýšľali a nacvičovali. Lebo to muselo byť ešte bláznivejšie ako to, čo dokázal zinscenovať Belfort.

Ešte aj Slovensko stihli v jednom dialógu spomenúť.

Budú stíhať jeho tempo?

Hollywood Reporter píše, že keď mal Vlk z Wall Street prvú verejnú projekciu, niektorí Scorseseho kolegovia z Hollywoodu boli zhrození. „Hanbite sa,“ povedal mu jeden scenárista. Môže to vraj znamenať, že to bude mať ťažké, keď sa budú členovia americkej akadémie rozhodovať, koho nominujú na Oscara.

Mnohí medzi nimi sú na takýto film príliš konzvervatívni, mnohí možno nebudú stíhať jeho tempo. Scorsese ho nakrútil s ohromnou zanietenosťou, dynamikou a talentom, až to pripomína časy, keď ako začínajúci filmár od rána do noci zúrivo pracoval, či len pozeral video v zatemnenom brlohu a popritom užíval kokaín. „Môj film nie je pre štrnásťročných,“ odkázal tým, ktorí by náhodou boli zvedaví.

Do našich kín príde Vlk z Wall Street 16. januára.