Film Nymfomanka je pre Umu Thurman novým štartom, zažiarila v ňom

Po prestávke po narodení tretieho dieťaťa sa 43-ročná kráska vrátila na plátno.

1. jan 2014 o 18:55 Alena Štifilová

Tentoraz hrá v erotickom filme podvedenú ženu, a vraj je to skvelý comeback.

Ten film bude totálny škandál. Tak jednoducho zhrnula Uma Thurman to, čo od Nymfomanky, novej snímky dánskeho režiséra Larsa von Triera všetci očakávajú. On sám ju pred dvoma rokmi označil za „pornografickú“, vraj ani netušíme, akej obscénnej fantázie je ženská myseľ schopná.

Bulvár odvtedy s chuťou rozoberá, či zobrazené sexuálne scény sú autentické, alebo nie. Minimálne tie so Shia LaBeoufom áno, presviedča, hoci producentka Louise Vesth vyhlásila, že herci sex len predstierali a na ten skutočný použili dvojníkov.

Čo sa týka Umy Thurmanovej, šepká sa o niečom inom. Možno uvidíme najlepší herecký výkon, aký kedy predviedla. Jej postava nie je veľká, stvárnila podvedenú manželku Mrs. H, ktorá sa mladej nymfomanke Joe rozhodla nepríjemným až trápnym spôsobom objasniť temné stránky sexu so ženatým mužom.

Lars von Trier pôvodne plánoval obsadiť Nicole Kidmanovú, keď pre pracovnú vyťaženosť odmietla, oslovil Umu Thurmanovú. Jej pracovný diár zíval prázdnotou.

„Vlani sa mi narodilo dieťa, odvtedy som doma,“ odpovedá na otázky, či to vníma ako comeback. „Takže áno, mám pocit, že som znova naštartovala svoju kariéru.“

V júli 2012 porodila tretie dieťa, dcéru so siahodlhým menom Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence Thurman-Busson (doma ju volajú Luna), a materstvo si pochvaľuje.

„Keď som sa ako mladá stala matkou, myslela som si, že sa nemôžem venovať ničomu inému. Úplne ma to prevalcovalo. Cítila som sa vinná a vystrašená, ak som pracovala, a vinná a vystrašená, ak som nepracovala. Je úžasné mať dieťa, keď trochu dospejete,“ teší sa 43-ročná Uma.

Príliš dospelá

Dodnes si pamätá na to, ako sa jej matka spýtala, čím chce byť. „Herečkou,“ odpovedala desaťročná školáčka. „To chce každý. Povedz niečo iné. Pozeráš príliš veľa televíziu.“

Neprešlo ani päť rokov, Uma nechala školu a odišla z rodného Bostonu do New Yorku, aby sa venovala herectvu.

Odvážne, ale keď Uma spomína na svoju matku, rozpráva ten istý príbeh. „Bola to veľmi silná a nezávislá osoba. V skutočne mladom veku sa rozhodla riešiť svoju budúcnosť. Ako pätnásťročná odišla zo Štokholmu do Anglicka. A to sa písal asi rok 1950, len si to predstavte,“ obdivuje ju.

Nena von Schlebrügge (jej matka má švédsko-dánske korene a v žilách jej koluje modrá krv) bola topmodelkou a keď sa v roku 1967 vydala za newyorského profesora budhizmu a prvého Američana, ktorý sa stal budhistickým mníchom, strávila s ním istý čas v Indii.

Osobne sa poznali s dalajlámom a každé z ich štyroch detí dostalo meno z budhistickej mytológie. Svoju jedinú dcéru pomenovali podľa bohyne Parvati, označovanej niekedy ako Uma, čiže svetlo a krása.

Uma zdedila po svojej matke nielen krásu, ale i samostatnosť. Takisto začínala ako modelka, obe sa dostali na obálku amerického vydania Vogue a v šestnástich získala svoju prvú filmovú úlohu v snímke Dobrú chuť, mami (Kiss Daddy Goodnight, 1987). Ešte v tom istom roku si zahrala po boku Johna Malkovicha a Michelle Pfeifferovej v historickej snímke Nebezpečné známosti (Dangerous Liaisons, 1988) a zaradila sa medzi veľké hviezdy Hollywoodu.

To ešte nik netušil, že stretne Quentina Tarantina, stane sa jeho múzou a vzniknú kultové snímky Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994) a Kill Bill (2003, 2004).



So snúbencom Arpadom Bussonom. FOTO: SITA/AP

Kto má popri vzťahoch čas aj na prácu?

Počas nakrúcania kriminálnej drámy Stav milosti (State of Grace, 1990) sa zoznámila a vydala za herca Garyho Oldmana, o dva roky neskôr sa rozviedli.

Aj ďalšiu životnú lásku stretla na pľaci, tentoraz v roku 1997 pri nakrúcaní sci-fi trileru Gattaca. S hercom Ethanom Hawkom žili ako manželia päť rokov, narodili sa im dve deti, a keď zistila, že ju podvádza, okrem iného aj s opatrovateľkou ich detí, v roku 2005 sa rozviedli. Ethan sa s opatrovateľkou Ryan Shawhughesovou oženil, dodnes sú spolu a vychovávajú dve dcéry.

Uma Thurman žije od roku 2007 s francúzskym finančníkom Arpadom Bussonom (50), predvlani sa im narodila dcéra Luna.

„Vlastne si myslím, že jedným z dôvodov, prečo som spravila úspešnú kariéru, je, že som nemala ten druh bezohľadných ambícií. Celý čas som riešila svoj intenzívny a pestrý súkromný život a popritom robila kariéru. Nechápem, ako ľudia, ktorí sú vo filme celý rok, dokážu mať rodiny,“ hovorí.

Napriek tomu považuje hranie za najvzrušujúcejšiu vec na svete. „Najúprimnejší vzťah, aký som kedy zažila, mám k deťom a potom k svojej práci. Čokoľvek do nej vložíte, sa vám dvojnásobne vráti. Je napínavé dosahovať výsledky a riskovať pritom poníženie. Trvalo mi dlhý čas, kým som sa naučila akceptovať toto riziko a byť ochotná znova a znova to skúšať.“