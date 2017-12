Jennifer Lawrence je hviezdou majiteľov kín

Žiadne iné meno sa medzi hercami vlani neskloňovalo tak často ako jej.

2. jan 2014 o 17:17 sita, kul

Jennifer Lawrence vyhrala anketu majiteľov amerických kín o najvýnosnejších hercov. Okrem toho získala aj titul zabávačka roka od Associated Press, časopis Forbes ju označil za jednu z najlepších herečiek a The New York Times ju zaradili medzi najvplyvnejších ľudí sveta.

Rebríček najvýnosnejších hercov a herečiek vznikol z ankety stoviek zástupcov kín. Mladú herečku už v roku 2012 vyhlásili za hviezdu zajtrajška. Teraz uspela vďaka filmom Hry o život: Skúška ohňom a Špinavý trik.

Na druhom mieste skončila Sandra Bullock, ktorá sa objavila v snímkach Drsniačky a Gravitácia. Tretí bol Bradley Cooper, nasledujú Tom Hanks a ďalšie slávne mená.

Jennifer Lawrence začínala v seriáloch. Prelomom v jej kariére bola dráma Zmrznutá kosť (2010), ktorá jej priniesla nominácie na Oscary aj Zlatý glóbus. Zviditeľnila sa aj vo filme X-Men: Prvá trieda (2011), najviac ju preslávila postava Katniss Everdeenovej z Hier o život.